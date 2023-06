7月30日に開催される格闘技“真夏の格闘技の祭典”『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』の追加カード発表会見が、16日午後2時から開催されることが決定した。

同大会は、昨年末に行われた『RIZIN.40』に続き、アメリカの団体「Bellator(ベラトール)」と協力したイベント。今回は対抗戦ではなく、第1部はBellator、第2部はRIZINというパートに分かれ、BellatorパートではAJ・マッキーVSパトリッキー・ピットブル、堀口恭司VS神龍誠、RIZINパートでは朝倉未来VSヴガール・ケラモフ、朝倉海VSフアン・アーチュレッタなどが行われる豪華な大会となる。

◆『超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』決定対戦カード

●Bellatorパート

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

AJ・マッキー vs. パトリッキー・ピットブル

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

・バンタム級マッチ

ダニー・サバテーロ vs. マゴメド・マゴメドフ

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュコフ vs. ロレンツ・ラーキン

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴェタ・アルテアガ

●RIZINパート

・バンタム級タイトルマッチ

朝倉海 vs. フアン・アーチュレッタ

・フェザー級マッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

・参戦予定選手

トフィック・ムサエフ

