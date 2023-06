THE KEBABS

4人組ロックバンド・THE KEBABSが12日、「THE KEBABSを抱きしめて」の別編集版ミュージックビデオ(MV)を公開した。メンバーの演奏シーンにフォーカスした内容で、7月に開催されるツアーが終了するまでの期間限定公開となる。

EP『幸せにしてくれいーぴー』(3月15日発売)に収録された同楽曲のMVは、ビデオグラファー・さのひかる氏が監督を務め、学生が登場するストーリー仕立ての作品として3月14日に公開された。一方、今回公開された「THE KEBABSを抱きしめて Band ver」は、メンバーの佐々木亮介(Vo&Gt)、新井弘毅(Gt)、田淵智也(Ba)、鈴木浩之(Dr)による演奏シーンのみで構成された別バージョンとなる。

■さのひかる監督コメント

「実はバンドシーンはMV撮影にしては少ないテイク数だったのですが、一球入魂、パワフルであったかい映像が撮れていて、本編MVに入れたかったけど入り切らなかったシーンがたくさんあったのでバンドだけのバージョンを作ってみました。本編MVと比較しながらみてもらえたらより楽しめると思います!!」

■全国ツアー『THE KEBABS 熱熱』日程

7月18日(火) 宮城・仙台darwin

7月21日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

7月22日(土) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

7月25日(火) 北海道・札幌cube garden

7月27日(木) 東京・渋谷Spotify O-EAST(※SOLD OUT)

7月29日(土) 福岡・福岡BEAT STATION

■『幸せにしてくれいーぴー』収録曲

▼CD

01. THE KEBABSを抱きしめて

02. ゴールデンキウイ

03. かわかわ

04. ともだちのうた

05. 常勝アミーゴ

▼Blu-ray/DVD

『THE KEBABS 必死 -2022.12.16 Live at Toyosu PIT』

01. ピアノのある部屋で

02. うれしいきもち

03. かわかわ

04. やさしくされたい

05. Bチームでも

06. ジャンケンはグー

07. 恐竜あらわる

08. 枕を変えたら眠れない

09. ともだちのうた

10. パリはもえているか

11. すごいやばい

12. チェンソーだ!

13. THE KEBABSを抱きしめて

14. ラビュラ

15. 急に来る

16. ゴールデンキウイ

17. てんとう虫の夏

18. 台風ブンブン

19. 猿でもできる

20. THE KEBABSのテーマ

21. 夢がいっぱい

22. THE KEBABSは忙しい

23. ロバート・デ・ニーロ

24. THE KEBABSのテーマ

25. 猿でもできる -さのひかる's eye one shot ver.-

26. ロバート・デ・ニーロ -みんなに会えるよ!メンバー4分割ver.-

