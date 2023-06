和楽器バンド

8人組ロックバンド・和楽器バンドが12日、アルバム『I vs I』(7月26日発売)の新ビジュアル、ジャケット写真、収録曲、各特典絵柄などアルバムの全情報を公開し、特設サイトもオープンした。

今作は、2020年10月にリリースされた『TOKYO SINGING』以来、約3年ぶりとなるオリジナルアルバム。“戦い”をテーマに、音楽と向き合う自分自身との戦い、ライバルや自分たちを取り巻く環境との戦い、そして「デビュー以来9年間、自分たちの音を世界へ届けるために戦ってきた」というまっすぐな思いが込められた1枚に仕上がっている。

公開されたジャケット写真では、光の演出技法で静的ながらも力強さが表現されている。CD Only盤では、戦闘をイメージした衣装を身にまとった8人が現代のコロッセオ(闘技場)をほうふつとさせる大きな柱を背負い、“和楽器バンドの戦い”を表現。初回限定“ボカロ三昧2 大演奏会”盤では、アルバム『ボカロ三昧2』でジャケットイラストを描き下ろした猫将軍を起用し、繊細ながらも力強いイラストで”戦い”が描かれている。

アルバムには、今年7月に全世界配信されるアニメ『範馬刃牙』2期オープニングテーマ「The Beast」をはじめとする全13曲が収録される。13曲中8曲がドラマ、アニメ、ゲームなどのタイアップソングになっている上、2021年にフジテレビ系月9ドラマ主題歌として発売された「Starlight」も、今作のために再度ミックスをし直して収録する。

アルバム特設サイトでは、ジャケット写真、全収録曲、アーティストコメント、初回限定“vs”盤に収録されるアニメ『範馬刃牙』とのコラボグッズデザインや特典絵柄など、アルバムにまつわる全情報が公開されている。

バンドは本作を引っ提げ、7月29日より全国ツアー『和楽器バンド Japan Tour 2023 I vs I』を開催する。

■『I vs I』収録曲(※全形態共通)

01. The Beast

02. 宵ノ花

03. 愛に誉れ

04. 生命のアリア

05. 修羅ノ義

06. 藍より青し

07. Interlude ~Starlight~

08. Starlight(I vs I ver.)

09. そして、まほろば

10. 時の方舟

11. BRAVE

-Bonus Track-

12. 星の如く

13. 名作ジャーニー

■『和楽器バンド Japan Tour 2023 I vs I』日程

7月29日(土) 千葉・市川市文化会館

8月13日(日)埼玉・大宮ソニックシティ大ホール

9月2日(土) 愛知・日本特殊陶業市民会館フォレストホール

9月7日(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

9月18日(月・祝) 広島・上野学園ホール

10月1日(日) 茨城・水戸市民会館 グロービスホール

10月7日(土) 大阪・オリックス劇場

10月9日(月・祝) 宮城・仙台サンプラザホール

10月29日(日) 福岡・福岡サンパレスホテル&ホール

