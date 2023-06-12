Stray Kids、日本4大ドームツアー決定 韓国公演合わせて“5大”に
2023年6月12日 17時29分 (6月12日 18時06分更新)
韓国の8人組ボーイズグループ・Stray Kidsが12日、グループ初となる日本・韓国5大ドームツアー『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』の開催を発表した。
日本ではグループ初の4大ドームを、8月16・17日の福岡PayPayドームを皮切りに、9月2・3日バンテリンドームナゴヤ、9月9・10日京セラドーム大阪、10月28、29日の東京ドームまで、全8公演開催。
また、韓国では、9月30日・10月1日の2日間、『5-STAR Dome Tour 2023 Seoul Special』と題してソウルKSPO DOMEにて全2公演開催する。
■『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』日本公演
8月16日(水)：福岡PayPayドーム
8月17日(木）：福岡PayPayドーム
9月2日(土)：バンテリンドーム ナゴヤ
9月3日(日)：バンテリンドーム ナゴヤ
9月9日(土)：京セラドーム大阪
9月10日(日)：京セラドーム大阪
10月28日(土)：東京ドーム
10月29日(日)：東京ドーム
8月16日(水)：福岡PayPayドーム
8月17日(木）：福岡PayPayドーム
9月2日(土)：バンテリンドーム ナゴヤ
9月3日(日)：バンテリンドーム ナゴヤ
9月9日(土)：京セラドーム大阪
9月10日(日)：京セラドーム大阪
10月28日(土)：東京ドーム
10月29日(日)：東京ドーム
Stray Kids 初のドーム公演2daysで9万人熱狂「ほんまに幸せな時間をありがとうございます！」
【ライブ写真21点】バルーンにはしゃぐフィリックス スキズたまアリ公演の模様
【写真49点】イケメンぞろい！Stray Kidsソロショット＆ライブフォト集
Stray Kids×ファミマがコラボ、『スキズプリン』『ビッグアクスタ』ほか限定オリジナルグッズ発売
【動画】再現度を見比べてみよう おぱんちゅうさぎ作者版＆韓国オリジナル版
【ライブ写真21点】バルーンにはしゃぐフィリックス スキズたまアリ公演の模様
【写真49点】イケメンぞろい！Stray Kidsソロショット＆ライブフォト集
Stray Kids×ファミマがコラボ、『スキズプリン』『ビッグアクスタ』ほか限定オリジナルグッズ発売
【動画】再現度を見比べてみよう おぱんちゅうさぎ作者版＆韓国オリジナル版
おすすめ情報