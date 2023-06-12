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Stray Kids、日本4大ドームツアー決定　韓国公演合わせて“5大”に

2023年6月12日 17時29分 (6月12日 18時06分更新)
日本・韓国5大ドームツアー『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』の開催を発表したStray Kids

日本・韓国5大ドームツアー『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』の開催を発表したStray Kids

　韓国の8人組ボーイズグループ・Stray Kidsが12日、グループ初となる日本・韓国5大ドームツアー『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』の開催を発表した。
【写真】今年2月には京セラドーム公演を開催したStray Kids
　日本ではグループ初の4大ドームを、8月16・17日の福岡PayPayドームを皮切りに、9月2・3日バンテリンドームナゴヤ、9月9・10日京セラドーム大阪、10月28、29日の東京ドームまで、全8公演開催。
　また、韓国では、9月30日・10月1日の2日間、『5-STAR Dome Tour 2023 Seoul Special』と題してソウルKSPO DOMEにて全2公演開催する。
■『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』日本公演
8月16日(水)：福岡PayPayドーム
8月17日(木）：福岡PayPayドーム
9月2日(土)：バンテリンドーム ナゴヤ
9月3日(日)：バンテリンドーム ナゴヤ
9月9日(土)：京セラドーム大阪
9月10日(日)：京セラドーム大阪
10月28日(土)：東京ドーム
10月29日(日)：東京ドーム
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