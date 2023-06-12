本文へ移動

イタリアのベルルスコーニ元首相死去と報道

2023年6月12日 17時45分 (6月12日 18時05分更新)
　【ローマ共同】イタリアメディアは１２日、同国のベルルスコーニ元首相が死去したと報じた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

国際の新着

記事一覧