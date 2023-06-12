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【ローマ共同】イタリアのメディアは１２日、首相に３度就任し、政界トップに長年君臨したシルビオ・ベルル...
6月12日
米地下鉄、今秋に自動運転再開 事故で停止、ワシントン交通局
【ワシントン共同】自動運転中に乗客乗員計９人が亡くなる衝突事故を２００９年に起こした米ワシントン首都...
若田さん「宇宙はエキサイティング」 米の日本語学校で特別授業
【ワシントン＝共同】宇宙飛行士の若田光一さん（５９）が１０日、米東部メリーランド州ベセスダのワシント...
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【キーウ共同】ウクライナ南部ヘルソン州で深刻な洪水被害をもたらしたカホフカ水力発電所のダム決壊につい...
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【シドニー共同】オーストラリア東部ニューサウスウェールズ州のハンターバレー地方で１１日深夜（日本時間...
米東部、高速道路の高架崩落 車火災で、修復に数カ月か
【ニューヨーク共同】米東部ペンシルベニア州フィラデルフィアにある高速道路の高架下で１１日、タンクロー...