アメコミ“DC”生まれのスーパーヒーロー、フラッシュが主人公の映画『ザ・フラッシュ』(6月16日、世界同時公開)より、エズラ・ミラー演じる地上最速ヒーロー・フラッシュとベン・アフレック演じるバットマンが、映画『ジャスティス・リーグ』以来、約6年ぶりの共演を果たした本編シーンが解禁となった。

解禁されたのは、フラッシュが亡き母と無実の罪を着せられた父を救うため、過去に戻ることをバットマンに相談するシーン。2人は“ジャスティス・リーグ”のメンバーとして、犯罪や災害から人々を守るため共にヒーロー活動を行い、信頼関係を築いている間柄。元々バットマンがフラッシュを“ジャスティス・リーグ”にスカウトしており、フラッシュの良きメンターとして導いてきた。

フラッシュは信頼を置くバットマンに、過去に戻って亡き母を救うことを相談。しかし、バットマンもまた少年時代に両親を失った悲しい過去があり、フラッシュの気持ちを理解する一方、過去を変えてしまうことへの危険性を諭す。バットマンは「もし過去に行って両親や自分に影響を与えたら? 些細なことが大ごとになるかも知れん」と忠告するも、フラッシュは「分かってる。でも過ちを正せる」と聞く耳を持たない。

結局、フラッシュは超高速で走ることで過去に戻るのだが、たどり着いたのは違う次元の世界。かつて『マン・オブ・スティール』でスーパーマンが死闘を繰り広げ倒したはずの“最強の敵”ゾッド将軍が蘇ってしまい、世界は破滅の危機に陥ってしまう…。

ベン・アフレックが再びバットマンを演じることを世界中のファンが熱望していたが、ベン・アフレックは“バットマンを演じるのは本作が最後“だと公言しており、フラッシュとの共演だけでなくバットマン姿を最後に見られる貴重な機会になるのは間違いない。

そんなベン・アフレックだが「本作には僕がバットマンとして好きなシーンがあるんだ。それに僕なりのバットマンの解釈が入っているよ。本当に面白いし、これまでとはかなり違っているんだ。僕の好きなシーンの撮影は本当に楽しくて充足感があったし、力をもらえた。ぜひ劇場で見てほしい」と、アピール。フラッシュとの共演シーンだけでなく、ベン・アフレック演じるバットマンの活躍にも注目だ。

なお、『ジャスティス・リーグ』のBlu-ray/DVDは、期間限定スペシャル・パッケージ仕様で発売中。

