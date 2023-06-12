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豪東部、バス横転１０人死亡　結婚式帰り、運転手逮捕

2023年6月12日 10時04分 (6月12日 10時20分更新)
　【シドニー共同】オーストラリア東部ニューサウスウェールズ州のハンターバレー地方で１１日深夜（日本時間同）、結婚式帰りのバスが横転し、１０人が死亡、多数が負傷した。警察は運転に過失があったとみて運転手の男（５８）を逮捕した。
　地元メディアによると、一行はワイナリーで式に出席し、チャーターしたバスで宿泊先に帰る途中だった。単独事故とみられている。

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