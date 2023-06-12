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国際刑事裁判所がダム決壊調査 避難住民に砲撃、３人死亡
【キーウ共同】ウクライナ南部ヘルソン州で深刻な洪水被害をもたらしたカホフカ水力発電所のダム決壊につい...
6月12日
米東部、高速道路の高架崩落 車火災で、修復に数カ月か
【ニューヨーク共同】米東部ペンシルベニア州フィラデルフィアにある高速道路の高架下で１１日、タンクロー...
中国核弾頭は推計６０発増 「戦力著しく拡大」平和研が指摘
【ロンドン共同】スウェーデンのストックホルム国際平和研究所（ＳＩＰＲＩ）は１２日、今年１月時点の中国...
スコットランド前首相を聴取 党資金流用疑惑で一時拘束
【ロンドン共同】英警察は１１日、英北部スコットランド民族党（ＳＮＰ）の資金流用疑惑を巡り、スコットラ...
中国、韓国に不満表明し抗議 駐韓大使への対応巡り
【北京共同】中国外務省の農融外務次官補は１０日、韓国の鄭在浩駐中国大使と面会し、中国のケイ海明駐韓大...
スコットランド前首相拘束 英警察、党資金流用疑惑で
【ロンドン共同】英警察は１１日、英北部スコットランド民族党（ＳＮＰ）の資金流用疑惑を巡る捜査に関連し...