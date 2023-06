『Weverse Con Festival』2日目に出演したENHYPEN(C)Weverse Con Festival

7人組グループ・ENHYPENが11日、韓国の総合エンターテインメント企業HYBEが開催した2023『Weverse Con Festival』(10~11日/韓国・ソウル オリンピック公園 KSPO DOME・88芝生広場)の2日目最終日のWeverse Conに出演。5月に発売された4thミニアルバム『DARK BLOOD』の収録曲を中心にパフォーマンスした。

赤×黒のきらびやかな衣装で登場すると「Drunk-Dazed」「Blessed-Cursed」「FEVER」を披露し、一気に会場のボルテージを上げた。

全員であいさつをし、ペンライトでウェーブをしたりとファンとの交流も。SUNOOは「『Weverse Con Festival』に参加しました。今後も会いたいです」とキュートな笑顔で伝えると、JAKEは「たくさんの国から来てくださいました。K-POPを愛してくれてありがとう」と感謝。JUNGWONは「韓国のファン、海外のファン、K-POPファンのために歌います」と世界中のファンにメッセージ。HEESEUNGは「ステージが短く、もっと長くお見せしたいです。早く単独コンサートしたいですね!(今度)ここでやりますよ!」と7月から行われる2回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR FATE』への意気込みも。

『DARK BLOOD』からの楽曲「Bills」や「Karma」も披露。最後には目隠しをして魅惑的なダンスをし、「Bite Me」で色気漂うステージを披露した。

そのほかオム・ジョンファトリビュートステージでは「Come 2 Me」を、OSB(オリジナルストーリー)ステージではENHYPENとコラボした『黒の月:月の祭壇』のOST(オリジナルサウンドトラック)となっている「One In A Billion」を披露。炎やテーブルを使ったパフォーマンスで会場を魅了した。

今年初めての開催となった『Weverse Con Festival』には、HYBE LABELSアーティストだけでなく、Weverseでコミュニティをもつアーティストが参加。同日はENHYPENのほか、初の海外フェスと参加となった&TEAMやLIGHTSUM、BAEKHO、NewJeans、BTOB、ZICOらがステージを盛り上げた。

■『Weverse Con Festival』ENHYPENセットリスト

01.Intro+Drunk-Dazed+Blessed-Cursed

02.FEVER

03.Bills

04.Karma

05.Sacrifice (Eat Me Up)

06.Intro Dance Break+Bite Me

・オム・ジョンファトリビュートステージ

Come 2 Me

・OSB(オリジナルストーリー)ステージ

One In A Billion

