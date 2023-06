『Weverse Con Festival』2日目に出演した&TEAM (C)Weverse Con Festival

日本でデビューし活動する9人組ボーイズグループの&TEAM(エンティーム)が11日、韓国の総合エンターテインメント企業HYBEが開催した2023『Weverse Con Festival』(10~11日/韓国・ソウル オリンピック公園 KSPO DOME・88芝生広場)の2日目最終日のWeverse Conに出演。初の海外フェスという大舞台で、トップバッターを努め、歓声を浴びた。

白基調の衣装で登場すると「Road Not Taken」「Scent of you(Korean Ver.)」を立て続けてに披露。「ONE TWO We Link!こんばんは、&TEAMです」とグループ紹介をし、一人ひとりが韓国語であいさつ。

FUMAは「僕たちのパフィーマンスいかがでしたか?」と呼びかけ、リーダーのEJは「きのうに引き続き『Weverse Con Festival』のステージに立ててとてもうれしいです」、YUMAは「今日新しい曲を用意してみましたがいかがでしたか?」、JOは「LUNEのみなさんの前でライブをすることになってドキドキしています」と率直な思いを伝えた。

HARUAは「今日来てくださって感謝します。おかげで元気をもらいました」、Kは「今日は僕たちの魅力をしっかり感じていただけるステージを用意しました」、MAKIは「今日も素敵な皆さんと一緒できて幸せです」と感謝、NICHOLASは「『Weverse Con Festival』の大きなステージにたてて本当に光栄です」、そして最後にTAKIが「最後まで一緒に楽しみましょう!」とメッセージした。

続けてEJが「個性あふれる9人がワンチームになって世界をつなぐという名前のように、今後幅広い音楽とパフォーマンスで日韓、そして海外のファンの皆さんにお会いしたいです」とはじめ、「6月14日にぼくたちの2ndEP『First Howling : WE』が発売されます。今回は約3週間韓国で音楽活動をする予定です」と6月後半から音楽番組出演を含めた約3週間の韓国活動を行うことを報告。この報告をHARUAが日本語で、MAKIが英語で、NICOLASが中国語で世界中のファンに伝えた。

最後に2ndEP『First Howling : WE』のタイトル曲「FIREWORK(Korean Ver.」を初披露し、韓国活動への気合いを見せた。

そのほかオム・ジョンファトリビュートステーはスポーティな衣装に身を包み「Festival」をパワフルにパフォーマンスした。

&TEAMは1日目「Weverseパーク」のステージにも出演した。

