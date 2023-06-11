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オ４―８Ｄ（１１日）　ＤｅＮＡ、序盤に大量７点

2023年6月11日 15時58分 (6月11日 16時05分更新)
　２回、２ランを放ち、コーチとタッチを交わすＤｅＮＡ・牧（右）＝京セラドーム

　２回、２ランを放ち、コーチとタッチを交わすＤｅＮＡ・牧（右）＝京セラドーム

　ＤｅＮＡが序盤のリードを生かし、逃げ切った。一回に宮崎の３点二塁打などで４点を先取。二回は桑原のソロ、牧の２ランで３点を奪った。大貫は６回３失点で２勝目。オリックスの宮城は５回を投げ、自己ワースト８失点で２敗目。

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