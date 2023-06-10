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石川昂弥は「7番・DH」 先発・松葉貴大は今季初勝利なるか【中日スタメン】

2023年6月10日 13時26分

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中日・石川昂

中日・石川昂

◇１０日　楽天―中日（楽天モバイルパーク宮城）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は鵜飼航丞外野手、岡林勇希外野手、福永裕基内野手の１～３番で臨む。石川昂弥内野手は「７番・指名打者」でスタメン。先発の松葉貴大投手は今季初勝利を目指す。
【中日】
１番・左・鵜飼
２番・中・岡林
３番・二・福永
４番・右・細川
５番・三・高橋周
６番・一・ビシエド
７番・指・石川昂
８番・捕・木下
９番・遊・村松
投・松葉
【楽天】
１番・中・辰己
２番・二・小深田
３番・右・小郷
４番・指・浅村
５番・左・岡島
６番・三・フランコ
７番・一・阿部
８番・遊・山崎
９番・捕・炭谷
投・早川
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