石川昂弥は「7番・DH」 先発・松葉貴大は今季初勝利なるか【中日スタメン】
2023年6月10日 13時26分
◇１０日 楽天―中日（楽天モバイルパーク宮城）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は鵜飼航丞外野手、岡林勇希外野手、福永裕基内野手の１～３番で臨む。石川昂弥内野手は「７番・指名打者」でスタメン。先発の松葉貴大投手は今季初勝利を目指す。
【中日】
１番・左・鵜飼
２番・中・岡林
３番・二・福永
４番・右・細川
５番・三・高橋周
６番・一・ビシエド
７番・指・石川昂
８番・捕・木下
９番・遊・村松
投・松葉
１番・左・鵜飼
２番・中・岡林
３番・二・福永
４番・右・細川
５番・三・高橋周
６番・一・ビシエド
７番・指・石川昂
８番・捕・木下
９番・遊・村松
投・松葉
【楽天】
１番・中・辰己
２番・二・小深田
３番・右・小郷
４番・指・浅村
５番・左・岡島
６番・三・フランコ
７番・一・阿部
８番・遊・山崎
９番・捕・炭谷
投・早川
１番・中・辰己
２番・二・小深田
３番・右・小郷
４番・指・浅村
５番・左・岡島
６番・三・フランコ
７番・一・阿部
８番・遊・山崎
９番・捕・炭谷
投・早川
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