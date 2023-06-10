◇１０日 楽天―中日（楽天モバイルパーク宮城）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は鵜飼航丞外野手、岡林勇希外野手、福永裕基内野手の１～３番で臨む。石川昂弥内野手は「７番・指名打者」でスタメン。先発の松葉貴大投手は今季初勝利を目指す。

【中日】

１番・左・鵜飼

２番・中・岡林

３番・二・福永

４番・右・細川

５番・三・高橋周

６番・一・ビシエド

７番・指・石川昂

８番・捕・木下

９番・遊・村松

投・松葉

【楽天】

１番・中・辰己

２番・二・小深田

３番・右・小郷

４番・指・浅村

５番・左・岡島

６番・三・フランコ

７番・一・阿部

８番・遊・山崎

９番・捕・炭谷

投・早川