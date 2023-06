引退撤回&MMA挑戦について語った皇治 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に行われた『RIZIN.41』のメインイベントで芦澤竜誠(28)に敗れ、直後の会見で引退を発表した皇治(34)が、試合から2ヶ月後の会見で引退を撤回し復帰を宣言した。ここまでは多くのファンの予想通りだったが、「MMAに挑戦します」と予想外の発表で、大きな話題となった。

34歳とファイター人生としては早くはないMMA転向だが、「“34歳でMMAなんてアホちゃう?”とみんな笑っていると思うんですけど、笑われるのも大きければ大きいほど価値があると思っているんで」と本気で取り組む意志を見せ、同席したRIZIN榊原信行CEOも皇治の新たな挑戦を歓迎した。

ORICON NEWSでは、会見直後の皇治に単独インタビューを実施。すでに取り組んでいるMMAの練習内容や30代を迎えて感じる肉体の変化、それに適応するための生活習慣の改善、そして新たな挑戦へ背中を押してくれたファンへの感謝を語った。

■「辞められないですよ、あんなカッコ悪い負け方したらね」試合直後からMMA練習

――先日放送の『ドッキリGP』(フジテレビ)ではドッキリにかけられていましたが、MMA挑戦というのはファンへのドッキリではないですよね?

【皇治】引退発表すると見せかけて撤回する“逆ドッキリ”ですよ(笑)。辞められないですよ、(前回の試合で)あんなカッコ悪い負け方したらね。試合に負けて1週間も経たないくらいにはMMAと柔術の練習をしてました。

――以前からMMAもやるとおっしゃっていましたが、今回がそのタイミングだったと。

【皇治】ホンマはボクシングに集中してマルコメ(フロイド・メイウェザー)とやりたかったんですけど、ナマズ(芦澤)がちょっかいかけてきよったんでね。でも、これも人生かなと思ってます。マルコメには遠回りしますけど、遠回りして捕まえたほうが喜びはデカいと思うんで。

――MMAの練習はいかがですか?

【皇治】楽しいし、チョロいなと(笑)。練習相手が世界の青木真也、柔術で日本一の竹浦正起(カルペディエム三田チーフインストラクター)、あとは元DEEPウェルター級チャンピオンの住村竜市朗、そういうヤツらと戯れてます。“世界の田中”の練習相手にはちょうどいいですね。

――会見で「挑戦を始めるのに年齢は関係ない」と話されていましたが、実際は34歳を迎えて体の変化を感じることはありますか?

【皇治】しんどいですよ。今までは散々飲んで朝から練習やってましたけど、早く眠たくなって最近は夜10時ころには布団に入ることも多くて、だから早寝早起きになりましたね。マジでおじいちゃんみたいな生活をしてますよ(笑)。

――悲しむ女性がたくさんいるのでは…?

【皇治】女はもういいんですよ。もうたくさん後悔もしてきましたし、女の子は大切にしないとね。反省してちゃんとしようと思ってます。やっぱり近くにいる女を笑わせるのが男なんでね……、何の話やねん(笑)。

■「“引退しろ”って喜ぶアンチの声の多さに、スゴく感動しました」

――引退宣言から会見までの2ヶ月、皇治選手の復帰を望むファンの声は届いていたでしょうか?

【皇治】一番ビビってたのは、串カツ田中の社長さんですよ。前回の試合直前にスポンサー契約してもらったのに、すぐに引退宣言したから(笑)。ファンの反応については、俺としては34歳でもう50戦くらいしたので「よく頑張った」っていう声が多いのかと思ったら、「辞めないで」「もっと見たい」という声がほとんどで、それは驚いたしうれしかったですね。逆に、「引退しろ」って喜ぶアンチもスゴい多かったので、それにもスゴく感動しました。

――アンチの声に感動したんですか?

【皇治】俺が引退するかしないかでこんなに騒いでくれるんだと思ったし、引退宣言してからのほうがアンチも増えた気もするんです。普通は引退するっていう選手は相手にしないじゃないですか。会見前日もわざと「男同士、寝技だけは俺には出来んわ」ってツイートしたら、まんまと俺に乗っかってワアワアと騒いでくれて、「引退会見します」って言ったら喜んだり、アンチも完全に俺の手のひらで転がされてることに気づきなさい(笑)。アンチは俺の情報に誰よりも詳しいし、どっからそんな情報を拾ってくるねんって感じで、もう俺の追っかけですよね。

――そういう声もご覧になってるんですね。

【皇治】ファンの声は当然ですけど、アンチの声も全部見ていますし、全部が自分のガソリンになってます。アンチがゼロになったことないんですよ。うまいこと結果が出せなくてもここまでやってこられたけど、アンチがいなかったらできなかったと思うから、ホンマに感謝してますよ。だから1回会いに来てほしいです。YouTubeの企画で何回かあるんですけど、それも俺が利用させてもらってるわけじゃないですか。だから最近のアンチが来てくれたらいいんですけどね。男は文句あるなら眼の前で言えばいいのにって感じです。

――先月6日の『RIZIN.42』では、40歳のブアカーオ選手が27歳の安保瑠輝也選手と対戦しました(結果はドロー)。40歳になっても進化を続けるブアカーオ選手の姿は刺激になりましたか?

【皇治】あれはもう宇宙人でしょ、スゴいわ(笑)。努力の賜物ですよね。自分は魔裟斗さんを見てすごく尊敬している世代なので、今の時代より魔裟斗さんの時代のほうが強かったって思いたいんです。超えていかなきゃアカンですけど、憧れは憧れのままでいてほしい。ブアカーオは魔裟斗さんのライバルで、それが今でも現役バリバリの瑠輝也とやり合えるっていうのは、魔裟斗さんとやってたときはもっとヤバかったわけですよ。あの時代のレベルはすごかったんだと思えて、それはうれしかったです。

――自分が憧れていた世代の選手が、まだまだ強いと感じたんですね。

【皇治】ブアカーオには憧れてないけど(笑)、でもその時代の一流だった人たちがまだ強いという姿を見て、自分も勇気をもらったかもしれない。俺よりも7歳も上ですから。ただ、俺も年齢のせいにしないですし関係ないと思います。34歳でMMAで結果を出せるようになったら、カッコいいじゃないですか。無理って言われることを達成するのが、男として一番カッコいいことですから。

――ベテランのブアカーオとは逆に、自身が主催する格闘技『NARIAGARI』に挑戦する若いファイターの成り上がろうというギラギラした意欲も、皇治さんに刺激を与えているのでは?

【皇治】もちろん刺激をもらっているし、俺は上から「自分のところまで上がってこい」っていうスタイルじゃないので、俺は俺の世界で、彼らは彼らの世界で一緒に成り上がっていきたい。まだまだ背中を見せていきたいですよ。

■MMA練習が忙しくてもテレビ出演には意欲的「格闘家が活躍するところを見せていきたい」

――最近はテレビ番組の出演も増えて新たな皇治ファンも増えていますが、MMAの練習が忙しくなるとそっちは減っていく?

【皇治】いやいや、それも続けていきたいです。テレビで「このアホ、誰?」って興味を持ってくれて、自分の試合を見て「格闘技って面白い」って思ってもらうのが俺の理想ですし、ずっと昔から「テレビに出られるファイターになりたい」って言ってましたから。そういう夢や目標を周りの人たちが支えてくれて、テレビに出させてもらえるようになったので感謝しています。それに自分はホンマに格闘技だけで収まりたくないので野望もありますし、金や名誉だけじゃなく、自分の目標のために頑張りたいなと。

――ちなみに、今後出てみたいテレビ番組は?

【皇治】『しゃべくり007』(日本テレビ)。だって俺は格闘技界のしゃべくりキングですよ。俺はホンマに口であがってきたので、もっとしゃべりたいと思いますし。あとはダウンタウンさんも大好きだからお二人の番組にもどんどん出たいし、トークでも芸人さんに勝ちたいし、テレビが大好きなんでいろんなところに挑戦していけたらいいなと。

――引退後ではなく、現役のうちからテレビでも活躍していきたいんですね。

【皇治】スポーツ選手はみんなそうでしょうけど、格闘家って引退したあとがみんな難しいと思うんです。そのなかでも、魔裟斗さんみたいに引退後も光ってくれている方がいるので、自分らは「やっぱり格闘家っていいな」って思えます。自分みたいな露出している格闘家が、歳を重ねるごとに老いていくところじゃなくて、どんどん活躍するところを見せて、いろんなところに羽ばたいていきたいです。

――最後に、改めてMMAという新たな挑戦への意気込みを聞かせてください。

【皇治】何回も言いますけど、自分は生き方が大切で全部が俺のドラマだと思っています。負けてしまって遠回りしますけど、最後のゴールで自分の目標をかなえられたら一番カッコいいので、その過程が崩れてもしっかり頑張って復活させて、最後はゴールにたどり着く男になります。そんな俺の人生をみんなが応援してくれるのが俺の心の支えになっているので、これからも応援してほしいです。よろしくお願いします!

