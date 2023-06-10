速報
コルトレイクの渡辺（左）＝２０２３年４月、ブリュージュ
関連キーワード
ダルビッシュ、通算１００勝目 大谷５回３失点、１７号放つ
【デンバー共同】米大リーグは９日、各地で行われ、パドレスのダルビッシュは敵地デンバーでのロッキーズ戦...
6月10日
袁也淳が首位浮上 米男子ゴルフ第２日
米男子ゴルフのＲＢＣカナダ・オープンは９日、トロントのオークデール・クラブ（パー７２）で第２ラウンド...
ナゲッツが３勝目 ＮＢＡ決勝第４戦
【マイアミ共同】米プロバスケットボールＮＢＡの王者を決めるＮＢＡ決勝（７回戦制）は９日、マイアミで第...
元日ハムのバース戦力外 大リーグ、ブルージェイズ
米大リーグのブルージェイズは９日、元プロ野球日本ハムの救援右腕バースをメジャー出場の前提となる４０人...
女子やり投げの北口が優勝 陸上ＤＬ、三浦は日本新で２位
【パリ共同】陸上の世界最高峰シリーズ、ダイヤモンドリーグ（ＤＬ）第４戦は９日、パリで行われ、女子やり...
古江、野村が４打差の１３位 米女子ゴルフ第１日
【ギャロウェー（米ニュージャージー州）共同】米女子ゴルフのショップライト・クラシックは９日、ニュージ...