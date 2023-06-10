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渡辺がヘントに移籍　ベルギー１部、４年契約

2023年6月10日 12時40分 (6月10日 13時06分更新)
　コルトレイクの渡辺（左）＝２０２３年４月、ブリュージュ

　コルトレイクの渡辺（左）＝２０２３年４月、ブリュージュ

　サッカーのベルギー１部リーグのヘントは９日、コルトレイクからＤＦ渡辺剛を獲得したと発表した。契約期間は４年。２６歳の渡辺は昨年１月にＪ１のＦＣ東京からコルトレイクに移籍し、２０２２～２３年のレギュラーシーズンは全３４試合にフル出場した。（共同）

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