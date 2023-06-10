読売テレビで17日に生放送される大型音楽バラエティー特番『カミオト－上方音祭－』（後0：53～5：00 ※関西ローカル）の出演アーティストの全歌唱曲が発表された。

『カミオト』は、読売テレビの新たなシンボル番組として2021年に誕生。第3回となる今年も「音楽でつながろう」を合言葉に、4時間7分の生放送となり、歌やトークで盛り上がる。番組進行は、澤口実歩アナと佐藤佳奈アナ。トークナビゲーターは3年連続で海原やすよ ともこ、スペシャルサポーターは2年連続でAぇ! group、中継ナビゲータはニューヨークが担当する。

番組では、NMB48によるメドレーをはじめ、関西ジャニーズJr.のメドレーも。そのほかにも、西出身アーティストが同郷の芸人とともに、歌唱中にコラボするふるさとのモノ・ヒトを探しに地元へ凱旋するロケ企画や、関西各地にある超大物アーティストの聖地を生中継で巡るスペシャル企画も用意。また、ブラックマヨネーズの小杉竜一、ギャロップ・林健＆藤崎マーケットが愛してやまないB‘ｚの名曲を熱唱する。

■『カミオト－上方音祭－』出演アーティスト ※五十音順 ※VTR歌唱を含む

放送日：6月17日 ひる0時53分～午後5時00分（4時間7分生放送）

・INI：『FANFARE』

・Aぇ! group（関西ジャニーズJr.）： 『PRIDE』

・NMB48：『青春のラップタイム2023』『ナツオトメドレー』 ※女性アイドルメドレー

・岡崎体育：『Knock Out』

・関西ジャニーズJr.(Lil かんさい／Boys be／AmBitious)：『ナツオトメドレー』※関西ジャニーズメドレー

・キュウソネコカミ：『いいわけ／シャ乱Q』※ナツオト

・JO1：『Trigger』

・s**t kingz：『Oh s**t!! feat. SKY-HI』『ナツオトメドレー』 ※関西の名曲ダンスメドレー

・ジャニーズWEST：『しあわせの花』

・ジャニーズWEST×Aぇ! group（関西ジャニーズJr.）：『証拠』

・SCANDAL：『Line of sight』

・Da-iCE：『ダンデライオン』

・DA PUMP：『サンライズ・ムーン～宇宙に行こう～』

・DA PUMP×シノビー：『シノビーのうた』

・西川貴教：『Never say Never』※地元とSPコラボ

・乃木坂46 （5期生）：『心にもないこと』『ガールズルール』 ※地元とSPコラボ

・PUFFY：『愛のしるし』『サーキットの娘』※地元とSPコラボ

・BE:FIRST：『Smile Again』

・BiSH：『Bye-Bye Show』

・FANTASTICS：『PANORAMA JET』

・松平健×小島健：『マツケンサンバII×コジケンサンバ with 腰元ダンサーズ＆関西ジャニーズJr.』

・ヤバイTシャツ屋さん『ハッピーウェディング前ソング（2年以内に別れないVer.）』※テレビ初披露

※女性アイドルメドレー

ナツオトメドレー 女性アイドルソング （NMB48）

・スマイル・フォー・ミー（河合奈保子）／上西怜

・渚のバルコニー（松田聖子）／渋谷凪咲

・17才（森高千里）／小嶋花梨

・Body ＆ Soul（SPEED）／瓶野神音・坂田心咲・塩月希依音・平山真衣

・恋愛レボリューション21（モーニング娘。）/安部若菜・石田優美・泉綾乃・加藤夕夏・川上千尋・貞野遥香・新澤菜央・隅野和奏・出口結菜・原かれん・前田令子・山本望叶

※関西ジャニーズメドレー

・ズッコケ男道（関ジャニ∞）／Lil かんさい

・初心LOVE（なにわ男子）／Boys be

・Big Shot!!（ジャニーズWEST)／AmBitious

・ジェットコースター・ロマンス（Kinki Kids）／Lil かんさい、Boys be、AmBitious

※ナツオト

・いいわけ（シャ乱Q）／キュウソネコカミ

※関西の名曲ダンスメドレー

・やっぱ好きやねん（やしきたかじん）／s**t kingz

・Hey Hey おおきに毎度あり（SMAP）／s**t kingz

・ええねん（ウルフルズ）／ s**t kingz

※スペシャル企画 トーク企画「カミフォト」

・関ジャニ∞

・なにわ男子

・NiziU

・MISAMO（TWICE）

■『カミオトー前夜祭ー』出演アーティスト ※五十音順 ※VTR歌唱を含む

放送日：6月16日 深夜1時29分～深夜2時34分

・asmi：『ドキメキダイアリー』

・新しい学校のリーダーズ：『オトナブルー』

・Awesome City Club：『アイオライト』

・Klang Ruler：『飛行少女』

・ZILLION：『EMO』

・すりぃ：『エゴロック』

・DXTEEN：『Brand New Day』

・フォーエイト48：『バイバイ、またね』

・MAZZEL：『Vivid』

・有華：『Baby you』

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