4時間超え生放送の音楽特番『カミオト』 超豪華出演アーティストの全歌唱曲を発表
2023年6月10日 08時00分 (6月10日 09時05分更新)
読売テレビで17日に生放送される大型音楽バラエティー特番『カミオト－上方音祭－』（後0：53～5：00 ※関西ローカル）の出演アーティストの全歌唱曲が発表された。
『カミオト』は、読売テレビの新たなシンボル番組として2021年に誕生。第3回となる今年も「音楽でつながろう」を合言葉に、4時間7分の生放送となり、歌やトークで盛り上がる。番組進行は、澤口実歩アナと佐藤佳奈アナ。トークナビゲーターは3年連続で海原やすよ ともこ、スペシャルサポーターは2年連続でAぇ! group、中継ナビゲータはニューヨークが担当する。
番組では、NMB48によるメドレーをはじめ、関西ジャニーズJr.のメドレーも。そのほかにも、西出身アーティストが同郷の芸人とともに、歌唱中にコラボするふるさとのモノ・ヒトを探しに地元へ凱旋するロケ企画や、関西各地にある超大物アーティストの聖地を生中継で巡るスペシャル企画も用意。また、ブラックマヨネーズの小杉竜一、ギャロップ・林健＆藤崎マーケットが愛してやまないB‘ｚの名曲を熱唱する。
■『カミオト－上方音祭－』出演アーティスト ※五十音順 ※VTR歌唱を含む
放送日：6月17日 ひる0時53分～午後5時00分（4時間7分生放送）
・INI：『FANFARE』
・Aぇ! group（関西ジャニーズJr.）： 『PRIDE』
・NMB48：『青春のラップタイム2023』『ナツオトメドレー』 ※女性アイドルメドレー
・岡崎体育：『Knock Out』
・関西ジャニーズJr.(Lil かんさい／Boys be／AmBitious)：『ナツオトメドレー』※関西ジャニーズメドレー
・キュウソネコカミ：『いいわけ／シャ乱Q』※ナツオト
・JO1：『Trigger』
・s**t kingz：『Oh s**t!! feat. SKY-HI』『ナツオトメドレー』 ※関西の名曲ダンスメドレー
・ジャニーズWEST：『しあわせの花』
・ジャニーズWEST×Aぇ! group（関西ジャニーズJr.）：『証拠』
・SCANDAL：『Line of sight』
・Da-iCE：『ダンデライオン』
・DA PUMP：『サンライズ・ムーン～宇宙に行こう～』
・DA PUMP×シノビー：『シノビーのうた』
・西川貴教：『Never say Never』※地元とSPコラボ
・乃木坂46 （5期生）：『心にもないこと』『ガールズルール』 ※地元とSPコラボ
・PUFFY：『愛のしるし』『サーキットの娘』※地元とSPコラボ
・BE:FIRST：『Smile Again』
・BiSH：『Bye-Bye Show』
・FANTASTICS：『PANORAMA JET』
・松平健×小島健：『マツケンサンバII×コジケンサンバ with 腰元ダンサーズ＆関西ジャニーズJr.』
・ヤバイTシャツ屋さん『ハッピーウェディング前ソング（2年以内に別れないVer.）』※テレビ初披露
放送日：6月17日 ひる0時53分～午後5時00分（4時間7分生放送）
・INI：『FANFARE』
・Aぇ! group（関西ジャニーズJr.）： 『PRIDE』
・NMB48：『青春のラップタイム2023』『ナツオトメドレー』 ※女性アイドルメドレー
・岡崎体育：『Knock Out』
・関西ジャニーズJr.(Lil かんさい／Boys be／AmBitious)：『ナツオトメドレー』※関西ジャニーズメドレー
・キュウソネコカミ：『いいわけ／シャ乱Q』※ナツオト
・JO1：『Trigger』
・s**t kingz：『Oh s**t!! feat. SKY-HI』『ナツオトメドレー』 ※関西の名曲ダンスメドレー
・ジャニーズWEST：『しあわせの花』
・ジャニーズWEST×Aぇ! group（関西ジャニーズJr.）：『証拠』
・SCANDAL：『Line of sight』
・Da-iCE：『ダンデライオン』
・DA PUMP：『サンライズ・ムーン～宇宙に行こう～』
・DA PUMP×シノビー：『シノビーのうた』
・西川貴教：『Never say Never』※地元とSPコラボ
・乃木坂46 （5期生）：『心にもないこと』『ガールズルール』 ※地元とSPコラボ
・PUFFY：『愛のしるし』『サーキットの娘』※地元とSPコラボ
・BE:FIRST：『Smile Again』
・BiSH：『Bye-Bye Show』
・FANTASTICS：『PANORAMA JET』
・松平健×小島健：『マツケンサンバII×コジケンサンバ with 腰元ダンサーズ＆関西ジャニーズJr.』
・ヤバイTシャツ屋さん『ハッピーウェディング前ソング（2年以内に別れないVer.）』※テレビ初披露
※女性アイドルメドレー
ナツオトメドレー 女性アイドルソング （NMB48）
・スマイル・フォー・ミー（河合奈保子）／上西怜
・渚のバルコニー（松田聖子）／渋谷凪咲
・17才（森高千里）／小嶋花梨
・Body ＆ Soul（SPEED）／瓶野神音・坂田心咲・塩月希依音・平山真衣
・恋愛レボリューション21（モーニング娘。）/安部若菜・石田優美・泉綾乃・加藤夕夏・川上千尋・貞野遥香・新澤菜央・隅野和奏・出口結菜・原かれん・前田令子・山本望叶
ナツオトメドレー 女性アイドルソング （NMB48）
・スマイル・フォー・ミー（河合奈保子）／上西怜
・渚のバルコニー（松田聖子）／渋谷凪咲
・17才（森高千里）／小嶋花梨
・Body ＆ Soul（SPEED）／瓶野神音・坂田心咲・塩月希依音・平山真衣
・恋愛レボリューション21（モーニング娘。）/安部若菜・石田優美・泉綾乃・加藤夕夏・川上千尋・貞野遥香・新澤菜央・隅野和奏・出口結菜・原かれん・前田令子・山本望叶
※関西ジャニーズメドレー
・ズッコケ男道（関ジャニ∞）／Lil かんさい
・初心LOVE（なにわ男子）／Boys be
・Big Shot!!（ジャニーズWEST)／AmBitious
・ジェットコースター・ロマンス（Kinki Kids）／Lil かんさい、Boys be、AmBitious
・ズッコケ男道（関ジャニ∞）／Lil かんさい
・初心LOVE（なにわ男子）／Boys be
・Big Shot!!（ジャニーズWEST)／AmBitious
・ジェットコースター・ロマンス（Kinki Kids）／Lil かんさい、Boys be、AmBitious
※ナツオト
・いいわけ（シャ乱Q）／キュウソネコカミ
・いいわけ（シャ乱Q）／キュウソネコカミ
※関西の名曲ダンスメドレー
・やっぱ好きやねん（やしきたかじん）／s**t kingz
・Hey Hey おおきに毎度あり（SMAP）／s**t kingz
・ええねん（ウルフルズ）／ s**t kingz
・やっぱ好きやねん（やしきたかじん）／s**t kingz
・Hey Hey おおきに毎度あり（SMAP）／s**t kingz
・ええねん（ウルフルズ）／ s**t kingz
※スペシャル企画 トーク企画「カミフォト」
・関ジャニ∞
・なにわ男子
・NiziU
・MISAMO（TWICE）
・関ジャニ∞
・なにわ男子
・NiziU
・MISAMO（TWICE）
■『カミオトー前夜祭ー』出演アーティスト ※五十音順 ※VTR歌唱を含む
放送日：6月16日 深夜1時29分～深夜2時34分
・asmi：『ドキメキダイアリー』
・新しい学校のリーダーズ：『オトナブルー』
・Awesome City Club：『アイオライト』
・Klang Ruler：『飛行少女』
・ZILLION：『EMO』
・すりぃ：『エゴロック』
・DXTEEN：『Brand New Day』
・フォーエイト48：『バイバイ、またね』
・MAZZEL：『Vivid』
・有華：『Baby you』
放送日：6月16日 深夜1時29分～深夜2時34分
・asmi：『ドキメキダイアリー』
・新しい学校のリーダーズ：『オトナブルー』
・Awesome City Club：『アイオライト』
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・ZILLION：『EMO』
・すりぃ：『エゴロック』
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