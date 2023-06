読売テレビで17日に生放送される大型音楽バラエティー特番『カミオト-上方音祭-』(後0:53~5:00 ※関西ローカル)の出演アーティストの全歌唱曲が発表された。

『カミオト』は、読売テレビの新たなシンボル番組として2021年に誕生。第3回となる今年も「音楽でつながろう」を合言葉に、4時間7分の生放送となり、歌やトークで盛り上がる。番組進行は、澤口実歩アナと佐藤佳奈アナ。トークナビゲーターは3年連続で海原やすよ ともこ、スペシャルサポーターは2年連続でAぇ! group、中継ナビゲータはニューヨークが担当する。

番組では、NMB48によるメドレーをはじめ、関西ジャニーズJr.のメドレーも。そのほかにも、西出身アーティストが同郷の芸人とともに、歌唱中にコラボするふるさとのモノ・ヒトを探しに地元へ凱旋するロケ企画や、関西各地にある超大物アーティストの聖地を生中継で巡るスペシャル企画も用意。また、ブラックマヨネーズの小杉竜一、ギャロップ・林健&藤崎マーケットが愛してやまないB‘zの名曲を熱唱する。

■『カミオト-上方音祭-』出演アーティスト ※五十音順 ※VTR歌唱を含む

放送日:6月17日 ひる0時53分~午後5時00分(4時間7分生放送)

・INI:『FANFARE』

・Aぇ! group(関西ジャニーズJr.): 『PRIDE』

・NMB48:『青春のラップタイム2023』『ナツオトメドレー』 ※女性アイドルメドレー

・岡崎体育:『Knock Out』

・関西ジャニーズJr.(Lil かんさい/Boys be/AmBitious):『ナツオトメドレー』※関西ジャニーズメドレー

・キュウソネコカミ:『いいわけ/シャ乱Q』※ナツオト

・JO1:『Trigger』

・s**t kingz:『Oh s**t!! feat. SKY-HI』『ナツオトメドレー』 ※関西の名曲ダンスメドレー

・ジャニーズWEST:『しあわせの花』

・ジャニーズWEST×Aぇ! group(関西ジャニーズJr.):『証拠』

・SCANDAL:『Line of sight』

・Da-iCE:『ダンデライオン』

・DA PUMP:『サンライズ・ムーン~宇宙に行こう~』

・DA PUMP×シノビー:『シノビーのうた』

・西川貴教:『Never say Never』※地元とSPコラボ

・乃木坂46 (5期生):『心にもないこと』『ガールズルール』 ※地元とSPコラボ

・PUFFY:『愛のしるし』『サーキットの娘』※地元とSPコラボ

・BE:FIRST:『Smile Again』

・BiSH:『Bye-Bye Show』

・FANTASTICS:『PANORAMA JET』

・松平健×小島健:『マツケンサンバII×コジケンサンバ with 腰元ダンサーズ&関西ジャニーズJr.』

・ヤバイTシャツ屋さん『ハッピーウェディング前ソング(2年以内に別れないVer.)』※テレビ初披露

※女性アイドルメドレー

ナツオトメドレー 女性アイドルソング (NMB48)

・スマイル・フォー・ミー(河合奈保子)/上西怜

・渚のバルコニー(松田聖子)/渋谷凪咲

・17才(森高千里)/小嶋花梨

・Body & Soul(SPEED)/瓶野神音・坂田心咲・塩月希依音・平山真衣

・恋愛レボリューション21(モーニング娘。)/安部若菜・石田優美・泉綾乃・加藤夕夏・川上千尋・貞野遥香・新澤菜央・隅野和奏・出口結菜・原かれん・前田令子・山本望叶

※関西ジャニーズメドレー

・ズッコケ男道(関ジャニ∞)/Lil かんさい

・初心LOVE(なにわ男子)/Boys be

・Big Shot!!(ジャニーズWEST)/AmBitious

・ジェットコースター・ロマンス(Kinki Kids)/Lil かんさい、Boys be、AmBitious

※ナツオト

・いいわけ(シャ乱Q)/キュウソネコカミ

※関西の名曲ダンスメドレー

・やっぱ好きやねん(やしきたかじん)/s**t kingz

・Hey Hey おおきに毎度あり(SMAP)/s**t kingz

・ええねん(ウルフルズ)/ s**t kingz

※スペシャル企画 トーク企画「カミフォト」

・関ジャニ∞

・なにわ男子

・NiziU

・MISAMO(TWICE)

■『カミオトー前夜祭ー』出演アーティスト ※五十音順 ※VTR歌唱を含む

放送日:6月16日 深夜1時29分~深夜2時34分

・asmi:『ドキメキダイアリー』

・新しい学校のリーダーズ:『オトナブルー』

・Awesome City Club:『アイオライト』

・Klang Ruler:『飛行少女』

・ZILLION:『EMO』

・すりぃ:『エゴロック』

・DXTEEN:『Brand New Day』

・フォーエイト48:『バイバイ、またね』

・MAZZEL:『Vivid』

・有華:『Baby you』

