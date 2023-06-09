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6月9日
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ＮＨＫは９日、７月１日付の管理職人事を発表した。女性の主要ポストへの積極的な登用を引き続き進め、地域...
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島根県浜田市の水族館「県立しまね海洋館アクアス」は９日、雄のシロイルカ「ケーリャ」が８日に死んだと発...
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日本将棋連盟は９日、東京都内で棋士総会と理事会を開き、今期限りで退任した佐藤康光会長（５３）の後任に...
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