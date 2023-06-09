第５３回ＮＨＫ上方漫才コンテストの本選が９日、大阪市中央区のＮＨＫ大阪ホールで開かれ、吉本興業所属の「スナフキンズ」（朝地亮介さん、松永ボディさん）が優勝した。準優勝は同社所属の「爛々」（萌々さんと大国麗さん）。

同コンテストは結成１０年未満のコンビ、グループと芸歴１０年未満のお笑い芸人が対象。今回は１００組が予選に参加し、８組が本選に出場した。

