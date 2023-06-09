小説「わたしの幸せな結婚」が舞台化されることが決定した。8月11日～8月20日にシアター1010にて上演される。主演・久堂清霞役は泰江和明が担当する。

舞台版「わた婚」は異能者たちの墓場-オクツキ- の封印がとかれ、久堂清霞率いる特務小隊との闘いを描いた、原作では語られなかったオリジナルストーリー。特務小隊の活躍を存分に味わえるもう一つの「わた婚」の世界を楽しめる。

■キャスト

【出演】

久堂清霞：泰江和明

五道佳斗：森田桐矢

鶴木新：菊池修司

辰石一志：佐藤永典

堯人：中山咲月

松平士道：井澤巧麻

嶺勘太：久保侑大

村雨義也：紘太朗

明原壮平：木村聖哉

最上勇：辻凌志朗

大海渡征：佐々木崇

氷輪：松原凛

玉兎：佐藤祐吾

孤月：岡本悠紀

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