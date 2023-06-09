小説「わたしの幸せな結婚」舞台化決定で8月上演 キャスト発表で久堂清霞役は泰江和明
2023年6月9日 17時00分 (6月9日 18時06分更新)
小説「わたしの幸せな結婚」が舞台化されることが決定した。8月11日～8月20日にシアター1010にて上演される。主演・久堂清霞役は泰江和明が担当する。
舞台版「わた婚」は異能者たちの墓場-オクツキ- の封印がとかれ、久堂清霞率いる特務小隊との闘いを描いた、原作では語られなかったオリジナルストーリー。特務小隊の活躍を存分に味わえるもう一つの「わた婚」の世界を楽しめる。
■キャスト
【出演】
久堂清霞：泰江和明
五道佳斗：森田桐矢
鶴木新：菊池修司
辰石一志：佐藤永典
堯人：中山咲月
松平士道：井澤巧麻
嶺勘太：久保侑大
村雨義也：紘太朗
明原壮平：木村聖哉
最上勇：辻凌志朗
大海渡征：佐々木崇
氷輪：松原凛
玉兎：佐藤祐吾
孤月：岡本悠紀
【出演】
久堂清霞：泰江和明
五道佳斗：森田桐矢
鶴木新：菊池修司
辰石一志：佐藤永典
堯人：中山咲月
松平士道：井澤巧麻
嶺勘太：久保侑大
村雨義也：紘太朗
明原壮平：木村聖哉
最上勇：辻凌志朗
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