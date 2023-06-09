6/12付週間シングルランキング 1位はHey! Say! JUMP「DEAR MY LOVER / ウラオモテ」
2023年6月9日 17時00分 (6月9日 18時05分更新)
Hey! Say! JUMPの最新シングル「DEAR MY LOVER / ウラオモテ」が、6月6日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初週24.2万枚を売り上げ、初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： DEAR MY LOVER / ウラオモテ ／ Hey!Say!JUMP
2位： Hare Hare ／ TWICE
3位： Ding Ding Dong ／ BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE
4位： 絆ノ奇跡/コイコガレ ／ MAN WITH A MISSION×milet
5位： DROP That(FANFARE) ／ INI
6位： 息をする心 ／ STU48
7位： 天使は何処へ ／ ≠ME
8位： WHO! ／ BOYNEXTDOOR
9位： ラブレター ／ The Brow Beat
10位： シュークリーム・ファンク ／ フィロソフィーのダンス
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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