Hey! Say! JUMP「DEAR MY LOVER / ウラオモテ」(ジェイ・ストーム／2023年5月31日発売)

Hey! Say! JUMPの最新シングル「DEAR MY LOVER / ウラオモテ」が、6月6日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初週24.2万枚を売り上げ、初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： DEAR MY LOVER / ウラオモテ ／ Hey!Say!JUMP

2位： Hare Hare ／ TWICE

3位： Ding Ding Dong ／ BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE

4位： 絆ノ奇跡/コイコガレ ／ MAN WITH A MISSION×milet

5位： DROP That(FANFARE) ／ INI

6位： 息をする心 ／ STU48

7位： 天使は何処へ ／ ≠ME

8位： WHO! ／ BOYNEXTDOOR

9位： ラブレター ／ The Brow Beat

10位： シュークリーム・ファンク ／ フィロソフィーのダンス

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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