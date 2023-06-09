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細川成也の４番継続、石川昂弥は６番でスタメン復帰　先発の小笠原慎之介は今季５勝目を目指す【中日】

2023年6月9日 17時19分

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石川昂

石川昂

◇９日　楽天―中日（楽天モバイルパーク宮城）
　両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は石川昂弥内野手が「６番・一塁」で２試合ぶりにスタメン復帰。チーム三冠の細川成也外野手が２試合続けて４番に入った。
　先発の小笠原慎之介投手は、過去の楽天戦で４戦４勝。チームトップの今季５勝目を目指す。
【中日】
１番・左・大島
２番・指・鵜飼
３番・中・岡林
４番・右・細川
５番・三・高橋周
６番・一・石川昂
７番・二・村松
８番・捕・木下
９番・遊・龍空
　　　投・小笠原
【楽天】
１番・中・辰己
２番・三・小深田
３番・右・小郷
４番・二・浅村
５番・左・岡島
６番・指・フランコ
７番・一・阿部
８番・遊・山崎
９番・捕・太田
　　　投・藤平
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