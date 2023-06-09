細川成也の４番継続、石川昂弥は６番でスタメン復帰 先発の小笠原慎之介は今季５勝目を目指す【中日】
2023年6月9日 17時19分
◇９日 楽天―中日（楽天モバイルパーク宮城）
両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は石川昂弥内野手が「６番・一塁」で２試合ぶりにスタメン復帰。チーム三冠の細川成也外野手が２試合続けて４番に入った。
先発の小笠原慎之介投手は、過去の楽天戦で４戦４勝。チームトップの今季５勝目を目指す。
【中日】
１番・左・大島
２番・指・鵜飼
３番・中・岡林
４番・右・細川
５番・三・高橋周
６番・一・石川昂
７番・二・村松
８番・捕・木下
９番・遊・龍空
【中日】
１番・左・大島
２番・指・鵜飼
３番・中・岡林
４番・右・細川
５番・三・高橋周
６番・一・石川昂
７番・二・村松
８番・捕・木下
９番・遊・龍空
投・小笠原
【楽天】
１番・中・辰己
２番・三・小深田
３番・右・小郷
４番・二・浅村
５番・左・岡島
６番・指・フランコ
７番・一・阿部
８番・遊・山崎
９番・捕・太田
【楽天】
１番・中・辰己
２番・三・小深田
３番・右・小郷
４番・二・浅村
５番・左・岡島
６番・指・フランコ
７番・一・阿部
８番・遊・山崎
９番・捕・太田
投・藤平
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