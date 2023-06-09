石川昂

◇９日 楽天―中日（楽天モバイルパーク宮城）

両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は石川昂弥内野手が「６番・一塁」で２試合ぶりにスタメン復帰。チーム三冠の細川成也外野手が２試合続けて４番に入った。

先発の小笠原慎之介投手は、過去の楽天戦で４戦４勝。チームトップの今季５勝目を目指す。

【中日】

１番・左・大島

２番・指・鵜飼

３番・中・岡林

４番・右・細川

５番・三・高橋周

６番・一・石川昂

７番・二・村松

８番・捕・木下

９番・遊・龍空

投・小笠原

【楽天】

１番・中・辰己

２番・三・小深田

３番・右・小郷

４番・二・浅村

５番・左・岡島

６番・指・フランコ

７番・一・阿部

８番・遊・山崎

９番・捕・太田

投・藤平

