RIZIN榊原信行CEO(右)、朝倉未来(C)RIZIN FF

7月30日に開催される格闘技“真夏の格闘技の祭典”『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)のチケットのファンクラブ抽選先行が、9日正午からスタートした。

今回の抽選先行に申し込みができるのは、オフィシャルファンクラブサイト『強者ノ巣』会員と、RIZINの映像配信サービス『RIZIN 100 CLUB』の会員。選手が通る花道付近の席は『超強者会員』のみ受付けが可能で、このタイミングで入会することで抽選先行に申し込むこともできる。

RIZIN榊原信行CEOは、ツイッターで「Bellator代表のスコットと話し合いを重ね、お互いのエゴや目先の利益を後回しにして実現させた今回の2団体合体興行は、世界の格闘技界の未来を変えるイノベーションになると確信しています」と本大会の意義を改めて明言。

そして、「この“真夏の格闘技の祭典” #超RIZIN2 は何をおいてもライブ観戦し、歴史の生き証人となって欲しいです!」とチケット購入を呼びかけた。なお、100万円という料金が話題となったVVIP 1列席と、30万円のVVIP 2・3列席は、イープラスのみで販売となる。

◆『超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●Bellatorパート

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

AJ・マッキー vs. パトリッキー・ピットブル

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

・バンタム級マッチ

ダニー・サバテーロ vs. マゴメド・マゴメドフ

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュコフ vs. ロレンツ・ラーキン

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴェタ・アルテアガ

●RIZINパート

・バンタム級タイトルマッチ

朝倉海 vs. フアン・アーチュレッタ

・フェザー級マッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

・参戦予定選手

トフィック・ムサエフ

関連キーワード その他