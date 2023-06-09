『ボイプラ』参加の中国出身メンバー4人がファンミーティング開催へ ミニライブやハイタッチも
2023年6月9日 12時26分 (6月9日 13時06分更新)
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS PLANET』（通称ボイプラ）に参加した、いずれも中国出身のジャンシュアイボ、チェンジェンユ、ウムティ、シュエンハオが、7月16日にファンミーティング『2023‘Me Plus You’FANMEETING in Japan』を開催することが決定した。
ファンミーティングは神奈川・横浜ベイホールにて開催され、ミニライブやハイタッチなども予定している。MCは中国で放送されたオーディション番組『創造営2021』に参加した喜内優心が担当する。
■『2023‘Me Plus You’FANMEETING in Japan』
7月16日（日）午後1時開場／午後2時開演
会場：神奈川・横浜ベイホール
7月16日（日）午後1時開場／午後2時開演
会場：神奈川・横浜ベイホール
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