『THE MUSIC DAY 2023』に出演するKing & Prince

人気グループ・嵐の櫻井翔が総合司会を務める7月1日放送の日本テレビ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY』(後3:00~10:54)の出演者が決定した。千葉・幕張メッセから8時間生放送となる今年のテーマは『あなたを変えた音』がコンセプト。総勢45組を超えるアーティストが熱気にあふれるステージを届ける。

ジャニーズからはNEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子ら11組が参加。坂道グループは乃木坂46、櫻坂46、日向坂46も出演。乃木坂46はあなたを変えた音にちなんで「乃木坂46を変えた」あの大ヒットした名曲「シンクロニシティ」をパフォーマンス。

SNSフォロワー数1500万人超えで人気沸騰中のLE SSERAFIM、そしてTOMORROW X TOGETHERは米ビルボードで6冠を達成した「Sugar Rush Ride」の日本語バージョンを披露する。IVE、Kep1erの出演も番組初登場となる。

韓国からの生中継で、&TEAMが話題の注目曲を生熱唱で披露。昨年デビューし、世界中で絶大な人気を誇るNewJeansも世界中で大ヒットしている楽曲を歌唱する。

さらにマカロニえんぴつ、Mrs. GREEN APPLE、SEKAI NO OWARI、日本テレビの歌番組に初登場のAimerは「あてもなく」をテレビ初歌唱。さらに人気曲「残響散歌」を披露する。

■出演アーティスト一覧(6月9日発表時点)

IVE

Aimer

&TEAM

KAT-TUN

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

King & Prince

Kep1er

櫻坂46

ジャニーズWEST

SixTONES

Snow Man

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

TOMORROW X TOGETHER

なにわ男子

NewJeans

NEWS

乃木坂46

日向坂46

Hey! Say! JUMP

マカロニえんぴつ

Mrs. GREEN APPLE

LE SSERAFIM

