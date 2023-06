シャーロット・ケイト・フォックス (C)ORICON NewS inc.

2014年放送のNHK連続テレビ小説『マッサン』でヒロイン役を務めた女優のシャーロット・ケイト・フォックス(37)が9日、自身のインスタグラムを更新し、第3子出産を報告した。

シャーロットは「Indiana June, welcome to the family. You complete us. インディアナ・ジュン家族にようこそ 喜びが爆発する」と思いをつづり、ベビーのショットや家族との写真を添えた。

シャーロットは2016年12月に前夫との離婚を発表し、18年12月に再婚。翌19年10月に第1子男児、21年9月に第2子男児を出産。今年2月に「Baby girl coming at ya, summertime.女の赤ちゃん、2023年夏」と妊娠を伝えていた。

この投稿にフォロワーからは「おめでとうございます!!可愛い~」「Congratulations」「シャロや~ん おめでとうございます」などの祝福が続々と届いている。

