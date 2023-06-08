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中国の情報収集機にスクランブル　自衛隊、初確認の機体に

2023年6月8日 23時28分 (6月8日 23時46分更新)
　太平洋上を飛行した中国軍のＹ９情報収集機＝８日（防衛省統合幕僚監部提供）

　太平洋上を飛行した中国軍のＹ９情報収集機＝８日（防衛省統合幕僚監部提供）

　防衛省統合幕僚監部は８日、中国軍のＹ９情報収集機１機が同日午前、沖縄県・先島諸島南方の太平洋上を飛行したと発表した。航空自衛隊の戦闘機が緊急発進（スクランブル）して対応した。
　防衛省によると、機体の形状や装備からこれまでに自衛隊が確認したことがあるＹ９とは異なる初めての機体としている。Ｙ９は太平洋上を周回するなどして飛行した。

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