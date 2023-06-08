【中日スタメン】5月の月間MVP細川成也が移籍後“初”の4番に抜てき 石川昂弥がベンチスタート
2023年6月8日 17時29分
◇８日 西武―中日（ベルーナドーム）
両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は現在チーム三冠で、５月の月間ＭＶＰを受賞した細川成也外野手が中日移籍後、初めて４番に抜てきされた。今季の出場全試合で４番に座ってきた石川昂弥内野手は、ベンチスタートとなった。
【中日】
１番・左・大島
２番・指・鵜飼
３番・中・岡林
４番・右・細川
５番・三・高橋周
６番・一・ビシエド
７番・二・村松
８番・捕・木下
８番・遊・龍空
１番・左・大島
２番・指・鵜飼
３番・中・岡林
４番・右・細川
５番・三・高橋周
６番・一・ビシエド
７番・二・村松
８番・捕・木下
８番・遊・龍空
投・柳
【西武】
１番・指・源田
２番・二・外崎
３番・左・鈴木
４番・三・マキノン
５番・一・渡部
６番・中・長谷川
７番・右・若林
８番・捕・柘植
９番・遊・児玉
１番・指・源田
２番・二・外崎
３番・左・鈴木
４番・三・マキノン
５番・一・渡部
６番・中・長谷川
７番・右・若林
８番・捕・柘植
９番・遊・児玉
投・宮川
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