トレーニングに向かう石川昂

◇８日 西武―中日（ベルーナドーム）

両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は現在チーム三冠で、５月の月間ＭＶＰを受賞した細川成也外野手が中日移籍後、初めて４番に抜てきされた。今季の出場全試合で４番に座ってきた石川昂弥内野手は、ベンチスタートとなった。

【中日】

１番・左・大島

２番・指・鵜飼

３番・中・岡林

４番・右・細川

５番・三・高橋周

６番・一・ビシエド

７番・二・村松

８番・捕・木下

８番・遊・龍空

投・柳

【西武】

１番・指・源田

２番・二・外崎

３番・左・鈴木

４番・三・マキノン

５番・一・渡部

６番・中・長谷川

７番・右・若林

８番・捕・柘植

９番・遊・児玉

投・宮川

