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【中日スタメン】5月の月間MVP細川成也が移籍後“初”の4番に抜てき　石川昂弥がベンチスタート　

2023年6月8日 17時29分

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トレーニングに向かう石川昂

トレーニングに向かう石川昂

◇８日　西武―中日（ベルーナドーム）
　両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は現在チーム三冠で、５月の月間ＭＶＰを受賞した細川成也外野手が中日移籍後、初めて４番に抜てきされた。今季の出場全試合で４番に座ってきた石川昂弥内野手は、ベンチスタートとなった。
【中日】
１番・左・大島
２番・指・鵜飼
３番・中・岡林
４番・右・細川
５番・三・高橋周
６番・一・ビシエド
７番・二・村松
８番・捕・木下
８番・遊・龍空
　　　投・柳
【西武】
１番・指・源田
２番・二・外崎
３番・左・鈴木
４番・三・マキノン
５番・一・渡部
６番・中・長谷川
７番・右・若林
８番・捕・柘植
９番・遊・児玉
　　　投・宮川
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