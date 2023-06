7月30日に開催される格闘技“真夏の格闘技の祭典”『超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』のベラトールパートのカードが発表され、バンタム級5位のダニー・サバテーロVS同4位のマゴメド・マゴメドフ、ウェルター級5位のアンドレイ・コレシュコフVS同9位のロレンツ・ラーキンの2試合が決定した。

サバテーロとマゴメドフは、昨年にベラトールで開催され堀口恭司も参加した「バンタム級ワールドグランプリ2022」で、ともに準決勝に勝ち上がったファイター。事実上の“3位決定戦”が日本で行われる。

もう1試合は、2019年12月の『BELLATOR JAPAN』で中村K太郎と対戦し勝利したラーキンと、元ウェルター級王者のコレシュコフの一戦。両者は19年10月に対戦しており、その試合はラーキンが勝利。トップ10ランカーによる4年ぶりの再戦となる。

また、先月の開催決定会見で参戦だけが発表されていた渡辺華奈は、ヴェタ・アルテアガと対戦が決定。これでベラトールパートは5試合がそろった。

◆『超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●Bellatorパート

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

AJ・マッキー vs. パトリッキー・ピットブル

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

・バンタム級マッチ

ダニー・サバテーロ vs. マゴメド・マゴメドフ

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュコフ vs. ロレンツ・ラーキン

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴェタ・アルテアガ

●RIZINパート

・バンタム級タイトルマッチ

朝倉海 vs. フアン・アーチュレッタ

・フェザー級マッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

・参戦予定選手

トフィック・ムサエフ

関連キーワード その他