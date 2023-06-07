速報
田中美佐子さん（左）、深沢邦之さん
関連キーワード
ＬＶＭＨ賞に桑田悟史さん 若手デザイナーの登竜門
【パリ共同】世界的なファッションデザイナーを目指す若手の登竜門「ＬＶＭＨヤングファッションデザイナー...
6月7日
キスマイ北山さん退所へ グループ存続、ジャニーズ
ジャニーズ事務所は７日、人気７人組アイドルグループ「Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２」メンバーの北山宏光さん（３...
海外で臓器移植後に通院５４３人 米国最多、仲介団体関与は２５人
海外で臓器移植を受けた後、帰国して国内医療機関に通院している患者が３月末時点で５４３人に上ることが７...
囲碁、井山が勝ち１勝２敗 本因坊戦第３局
囲碁の第７８期本因坊戦７番勝負の第３局は６、７の両日、東京都千代田区で打たれ、井山裕太本因坊（３４）...
石棺ふたの裏にも赤色顔料 吉野ケ里遺跡、内側塗装か
吉野ケ里遺跡（佐賀県吉野ケ里町、神埼市）で５日に始まった「謎のエリア」の石棺墓の開口調査で、石棺のふ...
週プレ「さつきあい」販売終了 生成ＡＩグラビア「検討不十分」
集英社は７日、週刊プレイボーイ編集部が生成人工知能（ＡＩ）で作成したグラビアアイドル「さつきあい」の...