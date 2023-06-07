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田中美佐子さんと深沢さんが離婚　９５年結婚、インスタで公表

2023年6月7日 22時27分 (6月7日 22時46分更新)
　田中美佐子さん（左）、深沢邦之さん

　田中美佐子さん（左）、深沢邦之さん

　俳優の田中美佐子さん（６３）とお笑いコンビ「Ｔａｋｅ２」の深沢邦之さん（５６）が離婚したことを７日、それぞれのインスタグラムで公表した。２人は１９９５年に結婚した。田中さんは「大学生のパパと出会ってから３３年以上。心から感謝しています」とつづっている。

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