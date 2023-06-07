井山裕太本因坊

囲碁の第７８期本因坊戦７番勝負の第３局は６、７の両日、東京都千代田区で打たれ、井山裕太本因坊（３４）が２４９手で挑戦者の一力遼棋聖（２５）に黒番中押し勝ちし、対戦成績を１勝２敗とした。

第４局は２０、２１日に大阪府守口市で行われる。

