日本高校野球連盟は7日、高校野球の育成と発展に尽くした指導者を表彰する「育成功労賞」を発表した。

硬式または軟式野球部の監督か責任教師を原則20年以上務めた指導者が対象で、各都道府県高校野球連盟の推薦を受けて選出される。2003年から毎年度、実施。今年、岡山県は該当者がなかった。

今回の育成功労者48人のうち、山形、山梨、三重、富山、滋賀、香川、沖縄の育成功労者7人は8月15日に第105回記念全国高校野球選手権大会で表彰される。その他の育成功労者への表彰伝達式は各地方大会関連行事として行われる予定。

【育成功労者】

▽北海道 森川孝廣（64・大樹～帯広三条～音更～帯広柏葉）本間茂裕（68・本別～留萌～名寄～知内）

▽青森 北澤錬平（61・板柳～木造～青森北～鰺ケ沢～木造）

▽岩手 米澤守（66・龍澤→盛岡中央に校名変更）

▽宮城 小原仁史（60・仙台向山～古川工～石巻～利府～黒川～泉松陵）

▽秋田 塚田博（65・本荘下郷～角館～海洋技術～秋田中央）

▽山形 志藤達哉（60・山本学園→惺山へ校名変更）

▽福島 岡田敦（58・好間～平商～遠野～好間～平商）

▽茨城 池上昌二（62・水戸短大付水戸→水戸葵陵へ校名変更）

▽栃木 篠崎淳（58・宇都宮南～宇都宮）

▽群馬 松本稔（62・中央～前橋～中央中等～桐生）

▽埼玉 森士（58・浦和学院）

▽千葉 中村昭二（66・市柏～松戸馬橋から柏南）

▽東京 永田昌弘（65・国士舘）石田高志（59・明大中野八王子）

▽神奈川 七條義夫（63・慶応）

▽山梨 池谷公雄（61・日川）

▽静岡 栗林俊輔（50・磐田北～浜松工～静岡）

▽愛知 神田清（57・一宮北～佐織工～津島）

▽岐阜 松岡達也（59・多治見～大垣東～各務原～加納～山県～長良）

▽三重 松岡嘉典（65・四日市中央工～四日市工～四日市農芸）

▽新潟 伊藤修（62・中条～新潟～高田北城～新井～糸魚川～上越総合技術）

▽長野 伊藤公一（61・伊那弥生ケ丘～阿南～飯田風越～上伊那農）

▽富山 村井実（59・福光～石動～砺波工～氷見）

▽石川 竹田佐太雄（60・加賀～石川県工～寺井～小松商）

▽福井 市岡勇一（56・科学技術～高志～春江工～勝山～武生～三国）

▽滋賀 多賀章仁（63・近江）

▽京都 燧土勝徳（60・平安→龍谷大平安へ校名変更）

▽大阪 辻英生（61・鳳～信太～三国丘）

▽兵庫 高井信之（61・小野工～三木～福崎～明石西）

▽奈良 中野俊彦（61・広陵～田原本農～磯城野～奈良商・奈良朱雀・奈良商工）

▽和歌山 池田哲也（54・熊野～南部）

▽岡山 該当者なし

▽広島 西原利典（58・広大付）

▽鳥取 知久馬大輔（48・由良育英～倉吉東～鳥取育英～倉吉農）

▽島根 杉田憲彦（46・松江西）

▽山口 伊藤誠司（65・徳佐～柳井～豊浦～萩～防府商工）

▽香川 香川智彦（65・寒川～丸亀城西～観音寺中央～英明～寒川）

▽徳島 森恭仁（56・川島～鳴門第一～城南～鳴門渦潮）

▽愛媛 堀内準一（56・津島～吉田～松山東～東温）

▽高知 横山真哉（60・中村～高知南～岡豊～宿毛～高知工～中村）

▽福岡 森崎哲哉（64・島原中央～九産大九州）

▽佐賀 青野雅信（65・唐津東～唐津工～佐賀工～唐津工～塩田工～唐津工）

▽長崎 松竹勝也（60・対馬～長崎工～西彼杵～長崎東～島原農）

▽熊本 久木田拡吉（57・秀岳館）

▽大分 山崎浩正（63・日出～佐伯鶴城～大分東～佐伯豊南）

▽宮崎 清水一成（66・日向～高千穂～宮崎南～小林～高鍋農～佐土原～宮崎北）

▽鹿児島 碇山浩（61・隼人工～大島工～鹿児島工～奄美）

▽沖縄 町田幸男（65・南部工～八重山商工～沖縄工～那覇工～南部工）

