【中日スタメン】ルーキー福永裕基がスタメン復帰！ 先発・涌井秀章がベルーナドームでの“通算50勝目”目指す
2023年6月7日 17時37分
◇７日 西武－中日（ベルーナドーム）
両チームのスターティングメンバーが発表され、中日はルーキーの福永裕基内野手が「９番・二塁」で２試合ぶりのスタメン復帰。元西武の涌井秀章投手は、かつての本拠地ベルーナドームでの通算５０勝目を目指す。
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・指・石川昂
５番・三・高橋周
６番・一・ビシエド
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・二・福永
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・指・石川昂
５番・三・高橋周
６番・一・ビシエド
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・二・福永
投・涌井
【西武】
１番・遊・源田
２番・二・外崎
３番・左・鈴木
４番・三・マキノン
５番・一・渡部
６番・指・栗山
７番・右・川越
８番・捕・古賀
９番・中・若林
【西武】
１番・遊・源田
２番・二・外崎
３番・左・鈴木
４番・三・マキノン
５番・一・渡部
６番・指・栗山
７番・右・川越
８番・捕・古賀
９番・中・若林
投・本田
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