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【中日スタメン】ルーキー福永裕基がスタメン復帰！　先発・涌井秀章がベルーナドームでの“通算50勝目”目指す

2023年6月7日 17時37分

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マウンドをチェックする涌井

マウンドをチェックする涌井

◇７日　西武－中日（ベルーナドーム）
　両チームのスターティングメンバーが発表され、中日はルーキーの福永裕基内野手が「９番・二塁」で２試合ぶりのスタメン復帰。元西武の涌井秀章投手は、かつての本拠地ベルーナドームでの通算５０勝目を目指す。
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・指・石川昂
５番・三・高橋周
６番・一・ビシエド
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・二・福永
　　　投・涌井
【西武】
１番・遊・源田
２番・二・外崎
３番・左・鈴木
４番・三・マキノン
５番・一・渡部
６番・指・栗山
７番・右・川越
８番・捕・古賀
９番・中・若林
　　　投・本田
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