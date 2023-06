「HYBE」の新ガールズグループデビューサバイバル番組『R U Next?(アーユーネクスト)』ティザーポスター(C)BELIFT LAB Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

BTSらを擁する韓国のHYBE LABELSが開催する新しいガールズグループのサバイバルプログラム番組『R U Next?(アーユーネクスト)』のティザーポスターが公開された。

『R U Next?(アーユーネクスト)』は「HYBE」と「CJ ENM」のJVレーベル「BELIFT LAB」による次世代グローバルガールズグループの最終メンバーを決めるプログラム。デビューを夢見る若者たちは体系的なカリキュラムの中でトレーニングを受け、サバイバルの関門を通過しながら、自分自身の潜在能力とスター性を証明していく。

今回、公開されたティザーポスターでは、清涼感のあるユニフォームを着て同じ場所に向かって走る参加者の後ろ姿が描かれ、健康的ではつらつとした魅力を感じさせる。各ポスターに登場する「BE THE ONE/BE THE ORANGE/BE THE NEXT」というスローガンのもと、参加者たちは計7つのラウンドミッションを遂行し、デビューの夢をつかむ。

同番組は、ABEMAにて日韓同時放送される。初回は30日(毎週金曜 後8:50~)で全10話放送予定。

関連キーワード 音楽