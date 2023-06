『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023』全出演アーティストが発表

野外フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023』(8月5・6・11・12・13日/千葉市蘇我スポーツ公園)の全出演アーティスト110組が発表された。あわせてチケット第2次抽選先行受付がスタートした。

きょう新たに発表されたのは18組で、5日にSuperfly、back number、ゆず。6日にAdo、ポルノグラフィティ、マキシマム ザ ホルモン、Little Glee Monster。11日にいきものがかり、HYDE、ももいろクローバーZ、RADWIMPS、WANIMA。12日にあいみょん、関ジャニ∞、櫻坂46。13日にASIAN KUNG-FU GENERATION、Vaundy、YOASOBI。

同フェスはコロナ禍での2020年と2021年の中止を経て、昨年は開催地を同所に変更して開催。2つの巨大ステージが広大な芝生エリアに向かい合い、さらに隣の広大な芝生エリアに2つのサブステージが建つという、巨大でありながらもコンパクトで快適なフェス空間づくりに挑んだ。

今回も、広大なエリアでシームレスにライブを楽しめる理想のライブ空間と、夏空と鮮やかな芝生のコントラストが織りなす圧倒的な開放感、そして究極に快適な会場のポテンシャルを提供する。

また、ステージ前方エリアの事前抽選入れ替え制は継続。今回から前方エリアの入場にも顔認証を導入する。

『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023』出演全アーティスト

・8月5日(土)

ACIDMAN/エレファントカシマシ/オレンジスパイニクラブ/神はサイコロを振らない/KEYTALK/ゲスの極み乙女/SHE'S/湘南乃風/SUPERBEAVER/Superfly/スキマスイッチ/ストレイテナー/Chilli Beans./TETORA/Novelbright/back number/ハルカミライ/Hump Back/Mr.ふぉるて/優里/ゆず/緑黄色社会

・8月6日(日)

Ado/ano/THE ORAL CIGARETTES/KANA-BOON/KALMA/キュウソネコカミ/Kroi/go!go!vanillas/Cocco/東京スカパラダイスォーケストラ/ハンブレッダーズ/04 Limited Sazabys/フジファブリック/フレデリック/ポルノグラフィティ/My Hair is Bad/マキシマムザホルモン/MONGOL800/UNISON SQUARE GARDEN/Lucky Kilimanjaro/Little Glee Monster/リュックと添い寝ごはん

・8月11日(金・祝)

いきものがかり/indigo laEnd/おいしくるメロンパン/キタニタツヤ/クリープハイプ/SAKANAMON/-真天地開關集団-ジグザグ/なきごと/NEE/ねぐせ。/HYDE/THE BACK HORN/BE:FIRST/Base Ball Bear/THE BAWDIES/マカロニえんぴつ/MUCC/め組/ももいろクローバーZ/ヤバイTシャツ屋さん/RADWIMPS/WANIMA

・8月12日(土)

あいみょん/秋山黄色/新しい学校のリーダーズ/[Alexandros]/打首獄門同好会/関ジャニ∞/きゃりーぱみゅぱみゅ/9mm Parabellum Bullet/Creepy Nuts/KREVA/Saucy Dog/櫻坂46/サンボマスター/the shes gone/ジェニーハイ/女王蜂/DISH///羊文学/ボルカドットスティングレイ/MY FIRST STORY/マルシィ/ヤングスキニー

・8月13日(日)

アイナ・ジ・エンド/ASIAN KUNG-FU GENERATION/アンジュルム/imase/SHISHAMO/Juice=Juice/鈴木愛理/sumika/Da-iCE/This is LAST/10-FEET/Vaundy/PEOPLE 1/平井大/Fear, and Loating in Las Vegas/HEY-SMITH/モーニング娘。'23/yama/YOASOBI/ROTTENGRAFFTY/WurtS/wacci

関連キーワード 音楽