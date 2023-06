久慈暁子 (C)ORICON NewS inc.

フリーアナウンサーの久慈暁子(28)が6日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿を公開した。

久慈は「Hawaii 朝起きて海を見ていたら たまたまウミガメも発見」と報告し、ビキニ姿で海に入るオフショットをアップ。写真2枚目以降には、ハワイの風景や海を泳ぐウミガメ、旅行を満喫する久慈らの様子を公開した。

この投稿に「わ!サービスショット?」「久慈ちゃん可愛い」「めちゃくちゃキレイ」「you are beautiful all over the world」「お綺麗ですね」などの声が寄せられている。

