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４番・石川昂弥が指名打者で初出場　鈴木博志が先発初勝利狙う【中日スタメン】

2023年6月6日 17時29分

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明るい表情を見せる鈴木

明るい表情を見せる鈴木

◇６日　西武―中日（県営大宮）
　両チームのスターティングメンバーが発表され、連敗ストップを目指す中日は、４番の石川昂弥内野手が指名打者で初出場。ドラフト７位の福永裕基内野手がベンチスタートとなった。鈴木博志投手が、先発初勝利を狙う。
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・指・石川昂
５番・三・高橋周
６番・一・ビシエド
７番・二・村松
８番・捕・木下
８番・遊・龍空
　　　投・鈴木
【西武】
１番・遊・源田
２番・二・外崎
３番・左・鈴木
４番・三・マキノン
５番・一・渡部
６番・指・栗山
７番・右・川越
８番・捕・古賀
９番・中・若林
　　　投・與座
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