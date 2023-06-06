４番・石川昂弥が指名打者で初出場 鈴木博志が先発初勝利狙う【中日スタメン】
2023年6月6日 17時29分
◇６日 西武―中日（県営大宮）
両チームのスターティングメンバーが発表され、連敗ストップを目指す中日は、４番の石川昂弥内野手が指名打者で初出場。ドラフト７位の福永裕基内野手がベンチスタートとなった。鈴木博志投手が、先発初勝利を狙う。
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・指・石川昂
５番・三・高橋周
６番・一・ビシエド
７番・二・村松
８番・捕・木下
８番・遊・龍空
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・右・細川
４番・指・石川昂
５番・三・高橋周
６番・一・ビシエド
７番・二・村松
８番・捕・木下
８番・遊・龍空
投・鈴木
【西武】
１番・遊・源田
２番・二・外崎
３番・左・鈴木
４番・三・マキノン
５番・一・渡部
６番・指・栗山
７番・右・川越
８番・捕・古賀
９番・中・若林
【西武】
１番・遊・源田
２番・二・外崎
３番・左・鈴木
４番・三・マキノン
５番・一・渡部
６番・指・栗山
７番・右・川越
８番・捕・古賀
９番・中・若林
投・與座
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