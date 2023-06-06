伊藤園お～いお茶杯第６４期王位戦第一局 前夜祭・大盤解説会
2023年6月6日 05時05分
藤井聡太七冠がタイトルを保持する王位戦第１局に際し、前夜祭と大盤解説会を開きます。前夜祭では藤井王位と挑戦者の佐々木大地七段が意気込みを語るほか、立会人や副立会人が見どころを解説します。大盤解説会では杉本昌隆八段らによる対局解説を行います。
日時・会場 【前夜祭】７月６日午後６＝豊田市コンサートホール（愛知県豊田市西町）【大盤解説会】８日午後２＝豊田産業文化センター（同市小坂本町）
チケット 【前夜祭】Ｓ席１万２０００円、Ａ席８０００円、Ｂ席５０００円。記念品あり【大盤解説会】一般２５００円、記念扇子付き５０００円。全席指定。未就学児は入場不可。Ｂｏｏ−Ｗｏｏチケットほかで６月７日前１０から販売
特別協賛 伊藤園
協賛 豊田市、トヨタ自動車、豊田鉄工、協豊製作所、新明工業、瀬戸信用金庫、太啓建設、大豊工業、豊田信用金庫、トリニティ工業、豊生ブレーキ工業、ＦＴＳ
問い合わせ 中日新聞コンサートデスク＝０５２（６７８）５３２３（平日前１１〜後５）伊藤園お～いお茶杯第６４期王位戦７番勝負の挑戦者になった佐々木大地七段
中日スポーツ
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