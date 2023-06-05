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SEVENTEEN、ドームツアー発表　東京ドーム2days含む全12公演

2023年6月5日 19時54分 (6月5日 21時05分更新)
日本でのドームツアー『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN』を発表したSEVENTEEN（C）PLEDIS Entertainment

日本でのドームツアー『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN』を発表したSEVENTEEN（C）PLEDIS Entertainment

　韓国の13人組グループ・SEVENTEENが、日本でのドームツアー『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN』の詳細を発表した。
【写真】韓国でのファンミーティングの模様
　5月17・18日に大阪・京セラドーム大阪、同27・28日に東京ドームでファミーティングを行い、4日間で18万人を動員したばかりのSEVENTEEN。9月からツアーを行うことを予告していたが、それがドームツアーとなることが明らかになった。
　9月6・7日の東京ドーム公演を皮切りとし、11月23・24日に埼玉・西武ベルーナドーム、11月30日・12月2・3日に愛知・バンテリンドームナゴヤ、12月7・9・10日に大阪・京セラドーム大阪、12月16・17日に福岡PayPayドームの全12公演を行う。
　本ツアーに先駆け、8月23日には初の日本ベストアルバムをリリースすることも決定している。
■『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN』日程
9月6日（水)：東京・東京ドーム
9月7日（木)：東京・東京ドーム
11月23日（木・祝)：埼玉・西武ベルーナドーム
11月24日（金)：埼玉・西武ベルーナドーム
11月30日（木)：愛知・バンテリンドームナゴヤ
12月2日（土)：愛知・バンテリンドームナゴヤ
12月3日（日)：愛知・バンテリンドームナゴヤ
12月7日（木)：大阪・京セラドーム大阪
12月9日（土)：大阪・京セラドーム大阪
12月10日（日)：大阪・京セラドーム大阪
12月16日（土)：福岡・福岡PayPayドーム
12月17日（日)：福岡・福岡PayPayドーム
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