お笑いタレントのとにかく明るい安村(41)が4日(日本時間5日)、英国の人気オーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント(BGT)」で日本人初の決勝進出を果たし、最後に同国のロックバンド「クイーン」の「ドント・ストップ・ミー・ナウ」を使ったネタを披露したことを受け、クイーンの公式サイトが安村のパフォーマンスを公式ツイッターで紹介し、健闘をたたえた。

BGTでは安村がパンツ一丁で裸に見える鉄板ネタを、英国でもウケる内容にブラッシュアップして披露している。準決勝で敗れたものの、ワイルドカード枠で復活して決勝に進出。安村の「Don't worry, I'm wearing…」(安心してください、履いてますよ)に対し、審査員やオーディエンスが「Pants!」(パンツをね!)と返すコール&レスポンスはもはや定番となった。

ラストで「ドント・ストップ・ミー・ナウ」をBGMにして連続ネタを披露する場面では、クイーンのボーカル、フレディ・マーキュリーになりきろうと用意した付けヒゲがうまく装着できないハプニングも。それでもヒゲを諦めてステージを駆け回り、大喝采を浴びながらパフォーマンスを終えた。

惜しくも優勝は逃したものの、クイーンの公式ツイッターは安村のパフォーマンス映像を貼り付けた上で「One of Japan's most beloved comedians

@tonikakuwearing competed in the finals of

@BGT yesterday and performed using Queen's "Don't Stop Me Now"」(日本で最も愛される芸人の一人「とにかく明るい安村」さんがBGT決勝戦でクイーンの「Don’t Stop Me Now」を使ってくれました)と紹介。

「Tonikaku」の名前でロンドンに爪痕を残した安村。コメント欄には「日本のQueen公式だけじゃなく本家のQueen公式にも反応されてるとにかく明るい安村すげー」「なんと、クイーン公式から! 凄いよトニカク!(^^)/」などと驚嘆の声があふれた