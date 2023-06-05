本文へ移動

映画スラダン、観客１千万人突破　国内の動員数、興収１４４億円超

2023年6月5日 18時09分 (6月5日 18時26分更新)
　映画「ＴＨＥ　ＦＩＲＳＴ　ＳＬＡＭ　ＤＵＮＫ」のポスター（（Ｃ）Ｉ．Ｔ．ＰＬＡＮＮＩＮＧ，ＩＮＣ．（Ｃ）２０２２　ＴＨＥ　ＦＩＲＳＴ　ＳＬＡＭ　ＤＵＮＫ　Ｆｉｌｍ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ）

　映画「ＴＨＥ　ＦＩＲＳＴ　ＳＬＡＭ　ＤＵＮＫ」のポスター（（Ｃ）Ｉ．Ｔ．ＰＬＡＮＮＩＮＧ，ＩＮＣ．（Ｃ）２０２２　ＴＨＥ　ＦＩＲＳＴ　ＳＬＡＭ　ＤＵＮＫ　Ｆｉｌｍ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ）

　人気バスケットボール漫画が原作のアニメ映画「ＴＨＥ　ＦＩＲＳＴ　ＳＬＡＭ　ＤＵＮＫ」の国内観客動員数が１千万人を突破したと、配給元の東映が５日発表した。昨年１２月３日の公開で、国内興行収入は１４４億円を超えた。
　東映は「この勢いでどこまで伸びるのか、引き続き、本作に注目してほしい」とコメントしている。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

話題の新着

記事一覧