KinKi Kids Blu-ray/DVD『KinKi Kids Concert 2022-2023 24451〜The Story of Us〜』の発売が決定

昨年7月21日にデビュー25周年を迎えたKinKi Kidsが、支えてくれた全てのファンや関係者に感謝を贈ったコンサート『KinKi Kids Concert 2022-2023 24451~The Story of Us~』が、映像化されることが決まった。Blu-rayとDVDが、今年7月21日にリリースされる。

デビュー曲「硝子の少年」から最新シングル「The Story of Us」まで、この25年間を彩り続けたヒットソング満載のコンサートは必見。京セラドーム公演2日間の模様をMIXした完全盤となる。

初回盤の特典映像には、2022年夏に行われたイベント『24451~君と僕の声~』のライブ本編(東京ドーム公演)に加え、大阪・東京公演のMCをまとめたMC Collectionも。通常盤には『24451~The Story of Us~』東京・大阪公演のMCをまとめたMC Collectionを収録。KinKi Kidsの25周年を締めくくるにふさわしい超ボリューム満点の商品になる。

■初回盤 LPサイズ プレミアムパッケージ/36Pブックレット

・Blu-ray:DISC4枚組 1万1000円(税込)

・DVD:DISC4枚組 1万1000円(税込)

■通常盤 折りポスター封入

・Blu-ray:DISC2枚組 7480円(税込)

・DVD:DISC2枚組 7480円(税込)

■収録内容

・DISC1 初回・通常共通(約117分収録)

The Story of Us / 硝子の少年 / スワンソング / 愛のかたまり / 薄荷キャンディー / MC / INTER / 欲望のレイン / Time

lOve in the φ/ MC / Harmony of December / 銀色 暗号 / 高純度romance / KANZAI BOYA / KinKi Kids forever

MC / Happy Happy Greeting

・初回 DISC2(約49分収録)

薔薇と太陽 / Secret Code / Kiss からはじまるミステリー / 愛されるより 愛したい / 雨のMelody / Anniversary /

Amazing Love / INTER / フラワー

・通常 DISC2(約92分収録)

薔薇と太陽 / Secret Code / Kiss からはじまるミステリー / 愛されるより 愛したい / 雨のMelody / Anniversary /

Amazing Love / INTER / フラワー

<SPECIAL REEL>24451~The Story of Us~ MC Collection

・初回 DISC3(約149分収録)

24451~君と僕の声~

OVERTURE / FRIENDS / MC / Kiss からはじまるミステリー / 硝子の少年 / ジェットコースター・ロマンス / MC

Midnight Rain / MC / たよりにしてまっせ / Hey! みんな元気かい? / MC / ボクの背中には羽根がある / 薄荷キャンディー

MC / 薔薇と太陽 / MC / 全部だきしめて / 好きになってく 愛してく / 恋涙 / 愛のかたまり / このまま手をつないで / MC

Anniversary / MC / Amazing Love

・初回 DISC4(約51分収録)

24451~君と僕の声~ MC Collection

■先着購入得点

・初回盤:24451 オリジナル缶バッヂ ※【Blu-ray/DVD】共通デザイン

・通常盤:24451 オリジナル クリアファイル(A4 サイズ))※【Blu-ray / DVD】共通デザイン

※各特典はなくなり次第、配布終了。また、一部店舗・EC サイトでは特典が付かないこともあるので、各店舗へお問い合わせを。

