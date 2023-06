韓国の4人組ガールズグループ・BLACKPINKが4日、大阪・京セラドーム大阪で3年ぶりとなる来日公演『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAPAN』のファイナル公演を開催した。メンバーのJISOO(ジス)が新型コロナウイルス感染のため、3・4日の大阪公演を欠席する緊急事態となったものの、全4公演でトータル21万人を熱狂させた。4公演の中から、4月9日に行われた東京ドーム2日目公演の詳細をレポートする。

■イメチェンしたリサの髪色にファン驚き

東京ドームが一面、5万5000人の観客のペンライトによるピンクの海と化すなか、巨大ビジョンの奥からJISOO(ジス)、JENNIE(ジェニー)、ROSE(ロゼ)、LISA(リサ)が登場。火花が噴出し、4人がメインステージに立つと、耳をつんざくような大歓声が轟き、ヒット曲「How You Like That」で幕を明けた。パワフルなバンド生演奏を背に歌って踊る4人のカリスマ性にペンライトが激しく揺れ、レーザー光線も踊り狂う。ダンスブレイクでは5万5000人の狂喜乱舞で、文字どおり東京ドームを揺るがした。

3曲を歌い終え、4人は「こんばんは、BLACKPINKです」と声をそろえ、一人ひとり日本語であいさつ。ジェニーは「ようこそ~! 会いたかったでーす」と手を振り、ジスは両手を口元に当てて「こんばんはー。よろしくお願いします」と呼びかけ。ロゼは右手を掲げながら「こんばんは、ロゼです。会えてうれしいです」と照れ笑いを浮かべ、リサは「こんばんは、リサです」とあいさつし頭上でハートを作った。

リサはこの日、前日の4月8日に行われた東京ドーム初日公演から一変、髪色を明るくしてイメチェンしていた。リサに代わってロゼが「どうですか?」とBLINK(BLACKPINKファン)にアピールすると、ジスが「ニューリサでーす」と紹介。カリスマ性を感じるパフォーマンスから一転、仲の良さが伝わってくるやりとりで東京ドームが和やかな空気に包まれた。

その雰囲気のまま「DON’T KNOW WHAT TO DO」ではジスがハートを作りながら歌い、メンバーとともに観客も飛び跳ねてドームが揺れる。メンバーは二手に分かれ、ジスとロゼがハグ、リサがジェニーの頬をつつくと、「キャーーー!」と歓喜の悲鳴が上がった。メインステージからT字型にのびるサブステージで披露した「LOVESICK GIRLS」では銀テープが舞い、場内は興奮のるつぼと化した。

メンバーが衣装チェンジして登場した「Kill This Love」からは全員がピンクのハンドマイクを持ち、美脚が際立つホットパンツ衣装でパフォーマンス。バンドのパワフルな演奏にBLACKPINKの歌声もさらに熱を帯び、「CRAZY OVER YOU」の最後に4人がシルエットとなる演出にも大歓声があがった。

ジェニーは「昨日よりもっとラウドだと思います」と、盛り上がりにご満悦。衣装チェンジとともにヘアスタイルをツインテールに変えたジェニーの巻き髪をロゼとリサがなでると、ジェニーは日本語で「かわいいヘアにしました。どうですか? かわいいじゃない?」と観客に問いかけ。「かわいい~」の大合唱となるも、リサは「ラーメンみたい!」といたずらっぽい笑顔でいじり、ジェニーは大爆笑した。

メンバーの衣装替え時間には、バックダンサーを務めるYGエンターテインメント所属のヒップホップダンスグループ「YGX」や、迫力満点のバンドのパフォーマンスタイムとなり、YGのライブならではの楽しみも観客に提供した。

■ジスがソロデビュー曲初披露 リサはポールダンスで魅了

ソロステージはジスが先陣を切った。3月31日にソロデビューしたジスは、新曲「FLOWER」を歌唱。この東京ドームがライブ初披露の場となった。鮮やかなピンクのミニドレスに黒のハイヒールでダンサーを従えて歌い、無数の紙吹雪が舞うなか、妖艶なダンスでも魅了し、大歓声を浴びた。

ジェニーは「I LOVE U & ME」で男性ダンサーとのペアダンスをシルエットで魅せ、ロゼは「HARD TO LOVE」を歌唱後、ファーのショートコートを脱ぎさると、「ON THE GROUND」で圧巻の歌唱力を響かせた。リサはステージ下からせり上がりで登場し、炎の演出の中で「LALISA」を披露。長い手足を生かしたポールダンスでも沸かせると、「MONEY」のフレーズ「Everyone silent」では、歓声がピタリと止む観客の演出も成功し、その後は爆発的な盛り上がりを生んだ。

メンバーはそれぞれのソロステージを振り返り、ジェニーがソロデビュー曲を披露したジスに向けて「あなたきれい」と日本語で褒めると、ジスも「あなたかわいい」と褒め返す。ロゼが「ジスさんのソロどうでしたか?」と日本語で観客に問いかけると、ジスは「ちゃん! ジスちゃん!」と“ちゃん付け”で言い直させるキュートさでほっこりさせた。

ソロデビュー曲「FLOWER」のライブ初披露となったジスは「幸せです」と満面の笑みを浮かべ、前日よりも緊張しなかったことを明かすと、ロゼは「あなた、プロですね」とベタ褒め。「全員のソロを東京ドームで初めて観て、私たちも感動しています」とメンバー自身も感激しきりだった。

ジェニーの掛け声で東京ドームにピンクの巨大ウェーブが巻き起こると、メンバーもファンも大歓声。盛り上がりから一転、しょんぼりした表情を浮かべたジェニーは「私たち、2曲だけになりました。そうです。私は悲しいお知らせの方(担当)です」と日本語で伝え、悲しいお知らせながらその愛らしさに笑いが起こる。「行きましょう!」の掛け声で、代表曲「DDU-DU DDU-DU」へ突入。紫の光を切り裂くようにメンバーが花道を歩き、銃を撃つようなおなじみのダンスで沸かせると、ダンスブレイクで会場の熱量は最高潮に。ロゼが「トーキョー、スクリーム!」とあおると、歓声の嵐となった。

■5万5000人の「STAY」大合唱に「みんな本当にありがとう!」

本編ラストの「FOREVER YOUNG」を歌い終えたメンバーが投げキッスをしながらステージ下へ消えると、5万5000人の観客はアンコールの代わりに、ピンクのペンライトを揺らしながら「STAY」日本語バージョンの大合唱をプレゼントした。これに応えるように、再登場した4人は、ジス&ジェニー、ロゼ&リサの二手に分かれてトロッコに乗り、「YEAH YEAH YEAH」「STAY」を歌いながら巾着袋を多数投げ入れるファンサービスでも沸かせた。

「皆さん今日は楽しかったですか? 私たちも本当に楽しかったです」(ジェニー)、「昨日も今日もありがとうございます。私たち幸せです」(ジス)とあいさつ。ロゼは英語で「3年ぶりなんですけど、BLACKPINKは成長したと思います。ショーケース(2016年8月)に始まって、とても長い旅だったけど本当に感謝しています。皆さんがサポートしてくれているおかげです」と感謝を伝え、リサは日本語で「みんな本当にありがとう。大好きだよ、BLINK! 愛してる!」とメッセージを贈った。

ロゼが「じゃあ皆さん、最後のダンスの準備できてますか? ダンスしましょう! レッツゴー」と右手を掲げると、ライトナンバー「AS IF IT’S YOUR LAST」へ。メンバーは何度もジスのソロ曲の“FLOWERポーズ”をアピールする仲睦まじさを見せ、4人が飛び跳ねると観客も照明も踊り狂った。

■『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAPAN』東京ドーム公演セットリスト

01. HOW YOU LIKE THAT

02. PRETTY SAVAGE

03. WIHISTLE

04. DON’T KNOW WHAT TO DO

05. LOVESICK GIRLS

06. KILL THIS LOVE

07. CRAZY OVER YOU

08. PLAYING WITH FIRE

09. TALLY

10. PINK VENOM

11. FLOWER(JISOOソロ)

12. I LOVE U & ME(JENNIEソロ)

13. HARD TO LOVE(ROSEソロ)

14. ON THE GROUND(ROSEソロ)

15. LALISA(LISAソロ)

16. MONEY(LISAソロ)

17. SHUT DOWN

18. TYPA GIRL

19. DDU-DU DDU-DU

20. FOREVER YOUNG

【アンコール】

EN1. YEAH YEAH YEAH

EN2. STAY

EN3. AS IF IT’S YOUR LAST

