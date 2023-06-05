第４１回南木曽町・妻籠健康マラソン（中日新聞社など後援）が４日、江戸時代の趣を残す旧中山道妻籠宿や周辺であり、県内外のランナーたちが新緑の下を駆け抜けた。

実行委が新型コロナの影響で四年ぶりに開いた。妻籠宿近くの妻籠町並み交流センターを発着点にした１・９キロと３・３キロ、６キロ、１０キロの４コースを用意し、年代や男女で分けた計３２部門を設けた。８１２人がエントリーし、最高齢は９２歳だった。

妻籠宿ではランナーがときおり足を止めて記念写真を撮る姿も。実行委が定めた「フラダンス」や「旅姿三度がさ」といったテーマの仮装姿で走る人もいた。沿道では地元の太鼓グループが演奏で鼓舞し、観光客や住民も声援を送った。

３・３キロの小学生３〜４年男子の部で優勝した南木曽小４年の原田航君（９）は事前にコースで練習し「成果が出て良かった。沿道の応援もうれしかった」とほほ笑んだ。入賞者らにはそばや米、地酒などの賞品が贈られた。 （戸田稔理）

◇結果は次の通り。＝１位記録

【男子１０キロ】

▽高校以上〜３９歳 伊東和也（飯田下伊那駅伝部）３４分４６秒▽４０歳代 西中山宏（大和電機工業）３５分２８秒▽５０歳代 小川博史（愛知）３８分１１秒▽６０歳代 飯田雅博（愛知）４３分４８秒▽７０歳代 小林義郎（山梨）５１分１５秒▽８０歳以上 後藤健介（岐阜）１時間０分３１秒

【男子６キロ】

▽中学以上〜３９歳 早野吉信（飯田市）１９分５４秒▽４０歳代 中島聡（愛知）２３分３５秒▽５０歳代 三沢健（飯田市）２２分１４秒▽６０歳代 加藤昭宏（静岡）２６分０秒▽７０歳代 豊川稔（愛知）２７分４２秒▽８０歳以上 深尾芳彦（愛知）３３分２０秒

【男子３・３キロ】

▽中学以上一般 鈩真育（岐阜）１２分２２▽小学５・６年 小野駈（岡谷市）１５分１４秒▽小学３・４年 原田航（南木曽小）１５分４４秒▽小学１・２年 中尾有汰（岐阜）１７分５５秒

【女子１０キロ】

▽高校以上〜３９歳 筒井亜由子（愛知）４４分１秒▽４０歳代 水野多恵（岐阜）４３分３５秒▽５０歳代 鏡味佐代子（愛知）４８分１８秒▽６０歳代 杉岡泉（岐阜）５０分５２秒▽７０歳以上 伊東和加子（愛知）１時間５分２０秒

【女子６キロ】

▽中学以上〜３９歳 河合万理子（愛知）２８分３０秒▽４０歳代 本部由香（飯島町）２９分３７秒▽５０歳代 日高幸恵（愛知）２８分５６秒▽６０歳代 谷口由香（愛知）２８分３４▽７０歳代 伊東まち子（ささゆりルンルンズ）３４分５５秒▽８０歳以上 南藤美代子（奈良）５２分４１秒

【女子３・３キロ】

▽中学以上一般 高藤風羽香（愛知）１４分３９秒▽小学５・６年 高藤桃香（愛知）１８分３２秒▽小学３・４年 小野梓（岡谷市）２１分２４秒▽小学１・２年 中尾有希（岐阜）１７分７秒

【ペア１・９キロ（保育園）】

▽小松真依・零（塩尻市）１１分２５秒

