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三度がさも宿場町を駆け抜けた　南木曽・妻籠宿で健康マラソン

2023年6月5日 05時05分 (6月5日 14時37分更新)
沿道からの声援を受けながら力走するランナーたち＝南木曽町の妻籠宿で

沿道からの声援を受けながら力走するランナーたち＝南木曽町の妻籠宿で

　第４１回南木曽町・妻籠健康マラソン（中日新聞社など後援）が４日、江戸時代の趣を残す旧中山道妻籠宿や周辺であり、県内外のランナーたちが新緑の下を駆け抜けた。
　実行委が新型コロナの影響で四年ぶりに開いた。妻籠宿近くの妻籠町並み交流センターを発着点にした１・９キロと３・３キロ、６キロ、１０キロの４コースを用意し、年代や男女で分けた計３２部門を設けた。８１２人がエントリーし、最高齢は９２歳だった。
　妻籠宿ではランナーがときおり足を止めて記念写真を撮る姿も。実行委が定めた「フラダンス」や「旅姿三度がさ」といったテーマの仮装姿で走る人もいた。沿道では地元の太鼓グループが演奏で鼓舞し、観光客や住民も声援を送った。
　３・３キロの小学生３〜４年男子の部で優勝した南木曽小４年の原田航君（９）は事前にコースで練習し「成果が出て良かった。沿道の応援もうれしかった」とほほ笑んだ。入賞者らにはそばや米、地酒などの賞品が贈られた。　（戸田稔理）
　◇結果は次の通り。＝１位記録
　【男子１０キロ】
　▽高校以上〜３９歳　伊東和也（飯田下伊那駅伝部）３４分４６秒▽４０歳代　西中山宏（大和電機工業）３５分２８秒▽５０歳代　小川博史（愛知）３８分１１秒▽６０歳代　飯田雅博（愛知）４３分４８秒▽７０歳代　小林義郎（山梨）５１分１５秒▽８０歳以上　後藤健介（岐阜）１時間０分３１秒
　【男子６キロ】
　▽中学以上〜３９歳　早野吉信（飯田市）１９分５４秒▽４０歳代　中島聡（愛知）２３分３５秒▽５０歳代　三沢健（飯田市）２２分１４秒▽６０歳代　加藤昭宏（静岡）２６分０秒▽７０歳代　豊川稔（愛知）２７分４２秒▽８０歳以上　深尾芳彦（愛知）３３分２０秒
　【男子３・３キロ】
　▽中学以上一般　鈩真育（岐阜）１２分２２▽小学５・６年　小野駈（岡谷市）１５分１４秒▽小学３・４年　原田航（南木曽小）１５分４４秒▽小学１・２年　中尾有汰（岐阜）１７分５５秒
　【女子１０キロ】
　▽高校以上〜３９歳　筒井亜由子（愛知）４４分１秒▽４０歳代　水野多恵（岐阜）４３分３５秒▽５０歳代　鏡味佐代子（愛知）４８分１８秒▽６０歳代　杉岡泉（岐阜）５０分５２秒▽７０歳以上　伊東和加子（愛知）１時間５分２０秒
　【女子６キロ】
　▽中学以上〜３９歳　河合万理子（愛知）２８分３０秒▽４０歳代　本部由香（飯島町）２９分３７秒▽５０歳代　日高幸恵（愛知）２８分５６秒▽６０歳代　谷口由香（愛知）２８分３４▽７０歳代　伊東まち子（ささゆりルンルンズ）３４分５５秒▽８０歳以上　南藤美代子（奈良）５２分４１秒
　【女子３・３キロ】
　▽中学以上一般　高藤風羽香（愛知）１４分３９秒▽小学５・６年　高藤桃香（愛知）１８分３２秒▽小学３・４年　小野梓（岡谷市）２１分２４秒▽小学１・２年　中尾有希（岐阜）１７分７秒
　【ペア１・９キロ（保育園）】
　▽小松真依・零（塩尻市）１１分２５秒

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