『Ave Mujica 0th LIVE「Primo die in scaena」』より Photo by ハタサトシ (C)BanG Dream! Project

次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!(バンドリ!)』から生まれたリアルバンド・Ave Mujica(アヴェムジカ)が4日、東京・中野サンプラザで『Ave Mujica 0th LIVE「Primo die in scaena」』を開催した。

同バンドは、これまでリリースされたミュージックビデオやデジタルシングル、映像、SNSを通じて提示される謎をユーザーが紐解くという、“現実”と“仮想”を交差させる形でコンテンツを展開。この日のライブが初めてファンの前に姿を見せる機会となった。

5人のメンバーは黒のフードマントと仮面を身にまとっており、『0th LIVE』というライブタイトルにふさわしく、キャスト名などの詳細をベールに包んだまま、Schecter Guitar Research製7弦ツインギターと5弦ベースによる重厚な音楽性、さまざまな楽曲を見事に演奏し切る個々の演奏スキル、そしてバンドとしての圧倒的な存在感をしっかりと提示した。

この日演奏されたのは、angela、ALI PROJECT、Creepy Nuts、Roseliaのカバー楽曲に加え、6曲のオリジナル曲。終演後のステージモニターでは、オリジナル楽曲すべてを収録したミニアルバム『Alea jacta est』が9月13日にリリースされると発表された。本作がAve Mujicaにとって初のCDリリースとなり、Blu-ray付生産限定盤には、同公演の模様を収めたBlu-rayが同梱する。

終演後に会場で配られた“招待状”風のフライヤーには、「Masquerade 2024.01.27 Sat. @Yokosuka Arts Theatre」の文字が。2024年1月27日に横須賀芸術劇場で『Ave Mujica 1st LIVE』を行うこと、そして9月17日に有明アリーナで開催される『Roselia「Farbe」DAY2』へのオープニングアクト出演が決定したことを発表し、興奮冷めやらぬファンをさらに沸かせた。

■『Ave Mujica 0th LIVE「Primo die in scaena」』セットリスト

01. 黒のバースデイ

02. KINGS(※angelaカバー)

03. ふたつの月 ~Deep Into The Forest~

04. 暗黒天国(※ALI PROJECTカバー)

05. Determination Symphony(※Roseliaカバー)

06. Choir ‘S’ Choir

07. 堕天(※Creepy Nutsカバー)

08. 神さま、バカ

09. PASSIONATE ANTHEM(※Roseliaカバー)

10. Mas?uerade Rhapsody Re?uest

11. Ave Mujica(新曲)

関連キーワード 音楽