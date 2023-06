『「蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE」大ヒット感謝特別上映イベント IN 尾道~邂逅~』の様子

人気アニメ「蒼穹のファフナー」のイベント『「蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE」大ヒット感謝特別上映イベント IN 尾道~邂逅~』が4日、しまなみ交流館 テアトロシェルネ(広島県)で開催された。

スペシャルトークには、作品に出演する石井真(真壁一騎役)、喜安浩平(皆城総士役)、監督の能戸隆、脚本を手掛ける冲方丁、主題歌アーティストの2人組音楽ユニット・angela(atsukoとKATSU)、プロデューサーの中西豪が登壇。「BEHIND THE LINE」制作時の貴重な話が、キャスト、制作、主題歌アーティストそれぞれの側から大いに語られた。

さらに、angelaが「蒼穹のファフナー」の歌曲でギネス世界記録に挑戦。登壇者とファンが見守る中、見事公式認定を受け、授与式が行われた。その後、「蒼穹のファフナー THE BEYOND (TV Edition)」TV放送が7月より放送されることが決定したほか、新情報が次々に発表された。

イベント後半「蒼穹のファフナー」にまつわるありとあらゆる歌曲を生み出してきたangelaが、「Most songs sung by the same artist for an animation franchise / 同じアーティストにより歌われたアニメーションフランチャイズの歌曲の最多数」にて、ギネス世界記録に挑戦し、見事公式認定を得たことが発表。「蒼穹のファフナー」ファンと、キャスト、制作陣が見守る中、ギネス世界記録公式認定員より、angelaに公式認定証が授与された。

一気にお祝いのムードに包まれる中、angelaは「蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE」主題歌「Start again」をライブで披露。優しい空気が会場に溢れたあとに、TVアニメ第1期オープニングテーマ「Shangri-La」をたたみかけ、会場の熱気も急上昇し、ラストのサビでは大合唱となった。

■atsukoコメント

「今日は尾道・・・竜宮島に戻ってこられて、素晴らしい記録の証もいただけて、本当に幸せだなと思うと同時に、19年前の自分にとっては難しいお話だな、などすごい頭を抱えての制作を何度も繰り返してきましたが、それがすべて今日に繋がっていて。そして私の知らないBEYOND のさらにそのBEYOND がいつも待っていて。本当にファフナーという作品はangela の骨格であり、angela がangela でいられるのも、すべてファフナーがあるからだなと思っております。もしこの先プロデューサーから何曲制作を依頼されたとしても、しっかりと作っていきたいと思います、今日は楽しかったです。ありがとうございました」

■KATSUコメント「この空間はファフナー好きな人しかいない。その中でギネス世界記録を作れたのは、島民のみなさんの応援あっての祝福なんだなと。半分まだ実感はありませんが、本当にこの先僕は、ファフソンを作れる未来を待っています!自分の記録は自分たちで超えます!ありがとうございました!」

