韓国の4人組ガールズグループ・BLACKPINKが3日、大阪・京セラドーム大阪でワールドツアーの日本公演『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAPAN』を開催した。メンバーのJISOO(ジス)が新型コロナウイルスに感染したため参加できず、JENNIE(ジェニー)、LISA(リサ)、ROSE(ロゼ)の3人でステージに立つ緊急事態となったが、約3年半ぶりの大阪公演で5万人を熱狂させた。

JISOOが自身のインスタグラムで「私が急に参加できなくても、もっと頑張ってステージパフォーマンスしてくれるメンバーたちの大きな応援と力になってください!」と呼びかけた言葉に応えるように、京セラドームに集まったBLINK(BLACKPINKファン)は、3人を熱烈な声援で後押しした。

メンバーと所属事務所YGエンターテインメントの意向で、ライブ中にはJISOOが録画映像で何度か登場。そのたびに「JISOOコール」が起こった。ROSEは「みんなで日本のBLINKに会いたいと言っていたのですが、JISOOお姉さんの分まで一生懸命頑張ります」と意気込みを伝えた。

JISOOの不在を埋めるように「How You Like That」「DDU-DU DDU-DU」などの世界的ヒット曲から「Pink Venom」「Shut Down」といった最新曲まで、エネルギッシュに魅せた。

アンコールでは、「AS IF IT'S YOUR LAST」に合わせてJISOOのソロ曲「FLOWER」を3人で披露する一幕も。一夜限りのスペシャルな演出でも沸かせた。メンバーは「ペンライトの光が小さく見えるから、ここがどれだけ大きいかわかる。こんなに多くの方が来てくださってうれしい」と、目の前に広がるピンクの光の海に感激していた。

BLACKPINKはきょう4日も京セラドーム大阪で公演を開催した。

