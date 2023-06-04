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鵜飼航丞が「2番・左翼」で5試合ぶりスタメン 先発・高橋宏はオリックス宮城との『侍対決』制するか【中日】

2023年6月4日 13時23分

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「2番・左翼」で先発出場する中日・鵜飼

「2番・左翼」で先発出場する中日・鵜飼

◇４日　中日―オリックス（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は鵜飼航丞外野手が「２番・左翼」で５試合ぶりにスタメン出場する。先発は高橋宏斗投手。オリックスの先発左腕・宮城との侍ジャパン対決を制し、今季２勝目をつかみたい。
【オリックス】
１番・右・茶野
２番・二・西野
３番・中・中川圭
４番・捕・森
５番・一・頓宮
６番・三・ゴンザレス
７番・左・杉本
８番・遊・紅林
９番・投・宮城
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・鵜飼
３番・右・細川
４番・一・石川昂
５番・三・高橋周
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・高橋宏
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