鵜飼航丞が「2番・左翼」で5試合ぶりスタメン 先発・高橋宏はオリックス宮城との『侍対決』制するか【中日】
2023年6月4日 13時23分
◇４日 中日―オリックス（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は鵜飼航丞外野手が「２番・左翼」で５試合ぶりにスタメン出場する。先発は高橋宏斗投手。オリックスの先発左腕・宮城との侍ジャパン対決を制し、今季２勝目をつかみたい。
【オリックス】
１番・右・茶野
２番・二・西野
３番・中・中川圭
４番・捕・森
５番・一・頓宮
６番・三・ゴンザレス
７番・左・杉本
８番・遊・紅林
９番・投・宮城
１番・右・茶野
２番・二・西野
３番・中・中川圭
４番・捕・森
５番・一・頓宮
６番・三・ゴンザレス
７番・左・杉本
８番・遊・紅林
９番・投・宮城
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・鵜飼
３番・右・細川
４番・一・石川昂
５番・三・高橋周
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・高橋宏
１番・中・岡林
２番・左・鵜飼
３番・右・細川
４番・一・石川昂
５番・三・高橋周
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・高橋宏
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