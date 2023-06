米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショートフィルムフェスティバル&アジア 2023』(SSFF&ASIA)が、6日から都内複数会場およびオンライン会場で開催される。1999年に同映画祭がスタートした6月4日を、2018年より「ショートフィルムの日」として記念日登録しているが、記念すべき日に『GLOBAL SPOTLIGHT AWARD 2023』ファイナリスト5作品が発表された。

第3回目となる今年は、ジョセフ・ゴードン=レヴィットが脚本・声優をつとめる『A Forest Haunt』(アメリカ)、マット・デイモン&ベン・アフレックがプロデュースし、「THE IMITATION GAME」で俳優としての活動を開始したUKZ世代アレックス・ロウザーが監督をつとめた『崩壊しつつある世界で』(イギリス)、シモーネ・マッシが監督/ヴィム・ヴェンダースがナレーションを務めるアニメーション『あの世への口笛』(イタリア)、クリス・ロック&ハビエル・バルデムが主演、数々の国際的な賞を受賞しているサリー・ポッター(「オルランド」)が監督をした『LOOK AT ME』(イギリス/アメリカ)、新・韓流四天王の一人とされる韓国の人気スター、ソ・イングクが監督、主演するショートフィルム『「TRAP」by SEO IN GUK』の5作品がファイナリストとして選出された。

5作品のうち、『崩壊しつつある世界で』、『あの世への口笛』、『LOOK AT ME』、『TRAP by SEO IN GUK』は映画祭特別上映作品としてオンライン会場で見ることができる。

■SSFF & ASIA 2023 GLOBAL SPOTLIGHT AWARDノミネート作品

エドワード・ジェシー&トフ・マゼリー監督 ジョセフ・ゴードン=レヴィット脚本・声優

『A Forest Haunt』(アメリカ)

貪欲な木こりが神聖な森を脅かそうとするとき、一匹の小さなおばけは自分の力を精一杯使って、そして仲間とともに立ち上がる。自分たちのホームを守るために。

https://youtu.be/ez8bzZ0aXhY

アレックス・ロウザー監督/マット・デイモン&ベン・アフレックプロデュース

『崩壊しつつある世界で』(イギリス)

ジェニーとポールはパブで出会ってすぐに恋に落ちる。崩壊しつつある世界とは対照的に、2人の関係性は開花していく。ジェニーは急進的になる。ヨーロッパはさらに右傾化が進み、戒厳令がしかれる。

https://shortshorts.org/2023/program/int/int-8/for-people-in-trouble/

シモーネ・マッシ監督/ヴィム・ヴェンダース ナレーション

『あの世への口笛』(イタリア)

歴史は巡り、闇が我々の服を濡らす。

https://shortshorts.org/2023/program/anime/anime-3/in-quanto-a-noi-from-our-side/

サリー・ポッター監督/クリス・ロック&ハビエル・バルデム主演

『LOOK AT ME』(イギリス/アメリカ)

チャリティイベントの会場で、支配人となり損ないのドラマーの男が対立する。自己表現と統制という二つの欲はぶつかり合いながらエスカレートし、絶え間なく続くリズミカルな背景を背に、二人の公私が爆発的に衝突する。

https://shortshorts.org/2023/en/program/int/int-7/look-at-me/

ソ・イングク監督・主演

『TRAP by SEO IN GUK』 (韓国)

芸術とは時に多大な集中力を要する表現方法だ。本作では主人公が内向的なプレッシャーと自分自身から逃げ出そうと想像力を駆使する。芸術家は自身が創り出す世界の住人であるが、時として恐怖は己をも破壊してしまうのだ。

https://shortshorts.org/2023/program/online-ex/trap/

