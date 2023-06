イベント『テニプリフェスタ2023 U-17 WORLD CUP』の様子

テレビアニメ『テニスの王子様』のイベント『テニプリフェスタ2023 U-17 WORLD CUP』の初日公演が3日、横浜アリーナで行われた。2016年に開催されて以来7年ぶりに開催され、初日公演は大熱狂の中幕を閉じた。あす4日も開催される。

『テニスの王子様』は1999年から2008年まで『週刊少年ジャンプ』で連載され、09年から第2シリーズ『新テニスの王子様』が『ジャンプスクエア』で連載中のテニス漫画が原作。中学生の主人公・越前リョーマが仲間とともに成長する姿を描いている。

2001年10月よりテレビ東京系でテレビアニメ化され、その後、イベントや映画化などもされた人気作品に。2012年3月まで放送された『新テニスの王子様』以来、10年ぶりのテレビアニメ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP』が2022年に放送され、2014年にリリースされたOVAシリーズ『新テニスの王子様 OVA vs Genius10』の後の物語が展開された。

■『テニフェス2023 U-17 WORLD CUP』セットリスト

2023年6月3日(土) 17:00開場/18:00開演

M01 LASER BEAM / 柳生比呂士

M02 I can fly / YOSHIKI EZAKI × Bleecker Chrome

M03 閃きCHAY BOY☆ / 種ヶ島修二

M04 ジャンプだホイ / 菊丸英二

M05 BUN BUN BUN! / 丸井ブン太

M06 Aggressor’s High / 切原赤也

M07 メテオドライブ / 仁王雅治

M08 ALERT / 木手永四郎

M09 龍に乗れ / 634

M10 Gewinner / ユルゲン・バリーサヴィチ・ボルク

M11 銀嶺の王者 / アレキサンダー・アマデウス

M12 Avant-garde / エドガー・ドラクロア&ジョナタン・サン・ジョルジュ

M13 愛(アムール)、その戯曲 / L・カミュ・ド・シャルパンティエ

M14 ENJOY / 網球男児

M15 Not ended yet / 柳 蓮二

M16 EMPEROR OF FLAME / 真田弦一郎

M17 OVERCOME / 幸村精市

M18 ダイヤモンドダスト / 亜久津 仁

M19 UNSTOPPABLE / テニプリジャパンオールスターズ

M20 伝い落ちるもの 伝えたいこと / 不二周助

M21 明日は晴れ! / 遠山金太郎

M22 WELCOME TO HELL / 鬼 十次郎

M23 No.8~処刑人~ Bloody Dance(メドレー) / 遠野篤京

M24 勝利への花道 / 越知月光&毛利寿三郎

M25 キミとParty Night / 君島育斗

M26 Dear Friend / テニプリアーティスターズ

M27 我が夢の代償 / 手塚国光

M28 青 / 越前リョーマ

M29 ALL TOGETHER NOW / テニプリオールスターズ

EC01 Virgin Breath / 無敵プリンス

EC02 Love Festival / テニプリオールスターズ

M01 「LASER BEAM」(※LASERとBEAMの間に稲妻マークが入るのが正式タイトルになります。)

M09 634 are 桃城 武、河村 隆

M14 網球男児 are越前リョーマ、手塚国光、丸井ブン太、切原赤也、遠山金太郎、桃城 武

M19 テニプリジャパンオールスターズ are越前リョーマ、亜久津 仁、幸村精市、柳 蓮二、切原赤也、種ヶ島修二、鬼 十次郎、君島育斗、遠野篤京、越知月光、毛利寿三郎

M29 テニプリオールスターズ are 越前リョーマ、不二周助、亜久津 仁、幸村精市、真田弦一郎、柳 蓮二、仁王雅治、丸井ブン太、切原赤也、木手永四郎、遠山金太郎、種ヶ島修二、鬼 十次郎、君島育斗、遠野篤京、越知月光、毛利寿三郎、ユルゲン・バリーサヴィチ・ボルク、手塚国光、ラルフ・ラインハート、アラン・ホプキンス、ロッキー・メレディス、アレキサンダー・アマデウス、L・カミュ・ド・シャルパンティエ、エドガー・ドラクロア、ジョナタン・サン・ジョルジュ、テニプリアーティスターズ

EC01 無敵プリンス are 越前リョーマ、不二周助、幸村精市、遠山金太郎

EC02 テニプリオールスターズ are 越前リョーマ、不二周助、亜久津 仁、幸村精市、真田弦一郎、柳 蓮二、仁王雅治、丸井ブン太、切原赤也、木手永四郎、遠山金太郎、種ヶ島修二、鬼 十次郎、君島育斗、遠野篤京、越知月光、毛利寿三郎、ユルゲン・バリーサヴィチ・ボルク、手塚国光、ラルフ・ラインハート、アラン・ホプキンス、ロッキー・メレディス、アレキサンダー・アマデウス、L・カミュ・ド・シャルパンティエ、エドガー・ドラクロア、ジョナタン・サン・ジョルジュ、テニプリアーティスターズ

M26,M29,EC02 テニプリアーティスターズare IKUO、UZA、KIMERU、ササキオサム、白井裕紀、津田英佑、藤重政孝

関連キーワード アニメ