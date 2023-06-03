ブライト健太が「2番・左翼」で本拠地初スタメン 松葉貴大は古巣オリックス相手に12球団勝利なるか【中日】
2023年6月3日 13時23分
◇３日 中日―オリックス（バンテリン）
両チームのスターティングメンバーが発表された。今季初の４連勝を目指す中日はブライト健太外野手が「２番・左翼」で本拠地で初スタメン。先発の松葉貴大投手は初となる古巣・オリックス戦での登板。今季初勝利を１２球団勝利で飾れるか。
【オリックス】
１番・右・茶野
２番・捕・若月
３番・二・安達
４番・一・頓宮
５番・左・杉本
６番・遊・紅林
７番・中・野口
８番・投・山崎福
９番・三・広岡
１番・右・茶野
２番・捕・若月
３番・二・安達
４番・一・頓宮
５番・左・杉本
６番・遊・紅林
７番・中・野口
８番・投・山崎福
９番・三・広岡
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・ブライト
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・松葉
１番・中・岡林
２番・左・ブライト
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・投・松葉
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