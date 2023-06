2ndアルバムのタイトルトラック「I’m A Popstar」を6月28日に先行配信する岩橋玄樹

歌手の岩橋玄樹が、2ndアルバム『I’m A Popstar』(8月9日発売)のタイトルトラック「I’m A Popstar」を6月28日に先行配信リリースすることが決定した。あわせて、アルバムのティザー映像第1弾が公開された。

アルバムにはさまざまなジャンルを横断したバラエティに富んだ全10曲(通常盤のみ11曲)を収録。1曲目に収められるタイトルトラック「I’m A Popstar」を今月28日午前0時に配信リリースし、同日にミュージックビデオをYouTubeでプレミア公開することが決定した。公開時間など詳細は、改めて発表される。

今作を携え、9月6日からはZeppツアー『GENKI IWAHASHI TOUR 2023 “I’m A Popstar”』(4都市計6公演)を開催することも決定している。

■2ndアルバム『I’m A Popstar』収録内容

▼CD

1. I'm A Popstar

2. I Know You Want Me

3. Scenario

4. Canvas

5. Kira Kira

6. Hero

7. Heartbeat

8. 光と闇

9. Uyamuya

10. Heart To Heart

- Bonus Track-

11. 空を見上げて(Bonus Track)※通常盤のみ

▼DVD(初回限定盤のみ)

・I’m A Popstar(Music Video)

・I’m A Popstar(Behind The Scenes)

※レコーディング風景、Music Video収録、アートワーク撮影時のオフショット映像などを収録

▼DVD(ファンクラブ限定盤のみ)

・2023年2月14日TOKYO DOME CITY HALLにて開催された『いわちワンダーワールド in white chocolate▽』(▽=ハート)からライブ映像とMCダイジェストを収録

■『GENKI IWAHASHI TOUR 2023 “I’m A Popstar』日程

9月6日(水):東京・Zepp Haneda

9月7日(木):東京・Zepp Haneda

9月8日(金):愛知・Zepp Nagoya

9月21日(木):大阪・Zepp Osaka Bayside

9月22日(金):大阪・Zepp Osaka Bayside

10月4日(水):神奈川・KT Zepp Yokohama

