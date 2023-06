藤井風初のスタジアムライブのBlu-ray『Fujii Kaze LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE』ジャケット写真

シンガー・ソングライターの藤井風が、昨年10月に大阪・Panasonic Stadium Suitaで開催した自身初のスタジアムライブのBlu-ray『Fujii Kaze LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE』を7月12日に発売することが決定した。あわせて、YouTubeではドキュメンタリートレイラーが公開された。

今作はBlu-ray2枚組。DISC1は、ライブ演出も担当した山田健人氏が手がけたNetflixで公開中の全17曲に、MCをノーカットで追加収録したライブ本編完全版。DISC2は、映像作家・エリザベス宮地氏が約半年間密着したドキュメンタリー『Fujii Kaze: grace 2022 Documentary』が収録される。

2時間を超すドキュメンタリーには、2022年5~9月に行われた全国ホールツアー「alone at home Tour」(29ヶ所計32公演)のダイジェストおよび全公演密着のドキュメント映像をはじめ、『RISING SUN ROCK FESTIVAL』緊急出演、「grace」MV撮影を行ったインドでの様子など、初のスタジアムライブを成功させるまでの約半年間の物語が詰め込まれている。本編、ドキュメンタリー共に、英語/日本語字幕付き。

このほか、スタジアムライブとドキュメンタリーそれぞれを撮り下ろしの写真で構成した特製フォトブック2冊、B4サイズのツアービジュアルポスターが同梱される。

■Blu-ray『Fujii Kaze LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE』

▼DISC 1

「: LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE」全曲・全MC収録

(山田健人監督作品)

01. 何なんw

02. damn

03. へでもねーよ

04. ガーデン

05. やば。

06. 優しさ

07. grace

08. 帰ろう

09. さよならべいべ

10. ロンリーラプソディ

11. それでは、

12. 青春病

13. 死ぬのがいいわ

14. 燃えよ

15. きらり

16. まつり

17. 旅路

▼DISC 2

「Fujii Kaze: grace 2022 Documentary」

(エリザベス宮地監督作品)

▼特製フォトブックレット2冊

・PHOTO BOOK『LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE』

(フォトグラファー:川上智之・上山陽介)

・PHOTO BOOK『Road to LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE

(alone at home tour 2022 & Fujii Kaze in India)』

(フォトグラファー:川上智之・大野隼男)

関連キーワード 音楽