「THE FIRST TAKE」第325回に登場するMAN WITH A MISSION×milet

MAN WITH A MISSION×miletが、YouTubeのアーティスト一発撮りチャンネル「THE FIRST TAKE」(第325回)に登場する。きょう2日午後10時にYouTubeプレミア公開される。

両者が一発撮りしたのは、テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編のオープニング主題歌として話題の楽曲「絆ノ奇跡」。

MAN WITH A MISSIONは「THE FIRST TAKE」初登場となり、Jean-Ken Johnnyは「アンマリ顔ニ出ナイ方ダト昔カラ言ワレテマスガ、カナリ緊張シマシタ」と振り返り、「MAN WITH A MISSION×miletノパフォーマンスヲ皆様ニ楽シンデイタダケタラト思イマス」とコメントした。

マンウィズの演奏で歌ったmiletは「この曲の世界観に入り込むことと、心から尊敬するMAN WITH A MISSIONと一緒に歌えることにすごくワクワクしました。皆さんも楽しんで、私たちの情熱と強い絆を感じてくれたらうれしいです」と伝えた。

